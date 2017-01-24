司改國是會議 6月下旬登場
2017-01-24
〔記者邱燕玲／台北報導〕司法改革國是會議籌備委員會昨舉行第三次會議，總統府發言人黃重諺表示，討論內容包括分組會議議題、分組會議進行方式、分組會議委員選組、主持人選定、分組會議議事規則討論，並確認自二月廿日開始舉辦首場分組會議，各場次會舉辦到五月下旬。司改國是會議預計在六月下旬舉行。
黃重諺指出，在第一次分組會議舉行之前，籌委會將會正式向社會報告領域分組情形和人員參與狀況，會公佈在籌委會官網。
為表示對司法改革的重視，蔡總統也親自出任總統府司法改革籌備委員會的召集人。她在出席司法改革籌備委員會第一次會議時致詞表示，司改是建立一個屬於人民，能夠打破高牆、讓人民參與的司法，一個可以回應人民需求、保障人權、維護社會正義，並且專業透明的司法體制。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 自由廣場》後備憲兵忠告蔡正元先生
- 宜蘭農舍亂象 學測入題引討論
- 離開宴會廳… 辜的最後身影
- 宋仲基學華語拜早年 卡關逗趣求援
- 林烱勛／親愛的我只是睡著了
- 當北極不再一片白... 美麗藍色背後付出的代價
- 古籍拍賣 《史記纂》受矚目
- W Hotel命案 江哲瑋涉教唆滅證羈押禁見
- 白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武
- 暌違19年 日籍橫綱再現
- 回擊中國「限韓令」 南韓開徵反傾銷稅
- 《Ｗ飯店命案》真的群魔亂舞 猝死小模驗出喪屍藥
- 去年失業率3.92% 4小龍最高
- 林志玲戀上殷琪外甥 他：100％祝福
- 興航停飛 金門春運不受影響
- 中客來台過年熱潮不減 擠爆配額
- 苗栗談文車站恐塌 台鐵修繕慢吞吞
- 半百男星再婚又當爸 「擔心早走怕老婆孤單」
- 社論》政治家必知的兩件事
- AIT秀美食 與台灣博感情
- 5知名溫泉旅館 給客人泡「地表水」
- 彰銀換股務代理 政府插手經營權？
- 「28人名單」業餘統統落選 台灣隊首見！
- 228連假高鐵加班車 1/28零時開搶
- 老布希病情改善 已轉出加護病房
- 飼主棄養離去時 15歲老狗嚇呆了
- 自由廣場》台灣C肝治療新紀元
- 5大銀去年新作房貸4357億 11年新低
- 小台江壯遊 催生水圳國家綠道
- 《小檔案》親不知子斷崖
- 正妹大胃王「看光光」 這張照片嚇呆網友…
- 彰市身障停車格 研擬前2小時免費
- 國發目標 今年GDP成長2％～2.5％
- 庄腳總鋪師 返鄉辦桌做公益
- 玩真的 川普撤簽TPP
- 豬哥亮電燒肝臟6腫瘤 還要化療10幾次
- 燁輝、盛餘去年旺旺 營收獲利10年新高
- 曾住豬舍10多年 受助家庭變資助人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改國是會議 6月下旬登場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分