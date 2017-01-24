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司改國是會議 6月下旬登場

2017-01-24

〔記者邱燕玲／台北報導〕司法改革國是會議籌備委員會昨舉行第三次會議，總統府發言人黃重諺表示，討論內容包括分組會議議題、分組會議進行方式、分組會議委員選組、主持人選定、分組會議議事規則討論，並確認自二月廿日開始舉辦首場分組會議，各場次會舉辦到五月下旬。司改國是會議預計在六月下旬舉行。

黃重諺指出，在第一次分組會議舉行之前，籌委會將會正式向社會報告領域分組情形和人員參與狀況，會公佈在籌委會官網。

為表示對司法改革的重視，蔡總統也親自出任總統府司法改革籌備委員會的召集人。她在出席司法改革籌備委員會第一次會議時致詞表示，司改是建立一個屬於人民，能夠打破高牆、讓人民參與的司法，一個可以回應人民需求、保障人權、維護社會正義，並且專業透明的司法體制。

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  • 總統府發言人黃重諺。（資料照，記者廖振輝攝）

    總統府發言人黃重諺。（資料照，記者廖振輝攝）

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