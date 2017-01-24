蔡正元嗆馬破壞體制 馬辦：惡意攻擊
2017-01-24
〔記者林良昇／台北報導〕請辭國民黨副主席的詹啟賢，宣布參選黨主席。國民黨政策會執行長蔡正元昨表示，這是國民黨再起的好兆頭，因為「公司經營前景好，大家才會搶當董事長」；不過，蔡正元批前總統馬英九在黨主席任內違背黨內法律，「最講守法，最違背黨內法律也是他」。馬辦反批黨務主管帶頭內鬥，做了最壞的示範，並表示蔡正元的指控是完全不符事實的惡意攻擊。
蔡正元於臉書談起歷任國民黨主席直選制度，表示前副總統連戰開啟黨主席直選制度，當了一任黨主席。馬英九當三任黨主席，第一任因特別費貪污被起訴沒當完任期，由前主席吳伯雄補選接替剩餘任期；第二任以總統之尊同額競選，找金溥聰當秘書長，而金的權力是國民黨史上空前的大。
蔡正元話鋒一轉，開始砲打馬英九，稱馬的黨主席任期超過四年規定，第三任再以總統之尊同額競選，被他公開指出違反國民黨黨章。蔡批評，馬英九對於違反黨章置若罔聞，又怕被告上法院，才學前總統陳水扁修改黨章，由總統當然兼任黨主席，「馬最講守法，最違背黨內法律也是他」。
對於蔡正元的批評，馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，馬英九過去競選及擔任國民黨主席，一向都是依據黨章與黨內規定及程序辦理，並經過中常會或黨代表大會通過，並非蔡正元所稱「違反黨章」、「破壞體制」，這樣的指控是完全不符事實的惡意攻擊。
徐巧芯表示，國民黨正在辦黨主席選舉，蔡正元身為政策會執行長，卻在個人臉書惡意攻擊前任主席，是破壞黨內團結、製造分裂的做法。基層黨員最討厭看到國民黨內鬥，結果黨務主管帶頭內鬥，做了最壞的示範，做這樣的不實指控，最開心的就是坐收漁翁之利的民進黨。
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