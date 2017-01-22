川普就職演說 學者︰像競選演說
〔編譯張沛元／綜合二十日外電報導〕美國新總統川普二十日發表了一場被稱為史上最晦暗與充斥惡兆的就職演說，他重申美國正在走下坡的競選語言，漠視與反對者甚至同黨同志合作的呼籲，甚至痛批在就職典禮現場見證他入主白宮的美國政壇貪婪無信。有學者直言，這不是一篇蘊含希望與願景的就職演說，而是充斥憤怒與攻擊的競選演說。
美國總統就職演說的詩意與壯麗，有啟迪民心之效，如甘迺迪疾呼把國家利益置於個人之前，小羅斯福則強調，最該害怕的只有恐懼；但川普卻在就職演說中，把美國形容為「破爛工廠如墓碑般四散」，還有犯罪、幫派與毒品氾濫的貧民窟。美國歷史學者達雷克表示，新總統通常會透過就職演說闡述共享目標與全國和解，但川普的就職演說付之闕如，還把美國描繪得一無是處。
近代歷任美國總統都懷抱著改變壯志來到華府，也都了解到，為了推動議題必須妥協合作，沒有人會對現有政治秩序開戰，遑論是對同黨同志。但身為共和黨人、實際上形同無黨籍人士的川普，不但在就職演說中忽視共和黨籍國會高層，甚至開嗆華府一小撮人長期坐享其成、吃香喝辣，任由百姓背負重擔、獨嘗苦果，並誓言而今這一切從此時此刻起都將改變……，他將還權於民。
曾負責二○一二年共和黨總統候選人羅尼演講稿的政策專家陳仁宜說，川普的就職演說直接訴求他的支持者，其實並不太令人意外，畢竟川普當初就是靠不搞政治正確的殘酷事實入主白宮。前總統布希的撰稿團隊成員葛林則指出，川普的就職演說反映出川普「直接、厚顏與無禮傲慢」的競選風格；部分媒體與學者甚至直言，這是一篇有如競選演說的就職演說。
《華爾街日報》分析，五十八％的川普就職演說論及民族主義，篇幅之高，為一九八四年共和黨總統雷根二度就職以來最高；「美國優先」與「激進伊斯蘭恐怖主義」等用詞，更是首度出現於總統就職。「美國優先」是川普經濟民族主義的主題，也是飛行家林白在一九四○年代，為避免美國與納粹德國開戰所提出來的口號。
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