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川普總統 妙不可言的第1天

2017-01-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕川普就任美國總統的第一天，在馬不停蹄出席各項慶祝活動，以及處理公事中忙碌度過。其中，川普簽署兩項新內閣的人事任命案，針對廢除前朝醫改政策的行政命令，尤其受到矚目。此外，川普當晚偕同妻子梅蘭妮亞出席就職舞會，首度以總統和第一夫人身分獻舞，為就職盛典畫下句點，也為四年的川普時代拉開序幕。

首先簽內閣人事任命案

二十日中午結束總統就職宣誓，以及發表就職演說後不久，川普進入白宮，首先簽署內閣人事任命案，正式任命已獲參議院同意的馬提斯和凱利，分別出任新政府的國防部長及國土安全部長。事實上，川普在宣誓後即率先簽署一項法案，為陸戰隊退役上將馬提斯清除法律障礙，使其豁免於軍人退役七年始能出任國防部長的規定。副總統彭斯隨後主持馬提斯與凱利的宣誓儀式。

出席午宴向希拉蕊致意

川普緊接著出席午餐宴會，還特別與在場的競選老對手希拉蕊‧柯林頓握手致意，並邀請希拉蕊起身，接受滿場兩黨國會議員及眾多高官政要起立鼓掌。此外，川普也首度以總統身分檢閱就職遊行，之後便再度返回白宮，針對歐巴馬任內推行的「可負擔醫護法」簽署行政命令，為廢除該法案開啟第一步。

讓邱吉爾頭像重回白宮

此外，白宮辦公室內原先被歐巴馬移除的英國前首相邱吉爾頭像，也在川普入主後重新擺設出來；川普還宣布，將一月二十日定為「愛國國慶日」（National Day of Patriotism）。

川普曾揚言，上任第一天就會推行多項政策，包括在美墨邊界築牆、宣布重新談判「北美自由貿易協定」（ＮＡＦＴＡ），甚至取消歐巴馬任內所有不合乎憲法的行政命令、備忘錄等。然而，目前看來，川普並未如其所言，完成上任首日的「待辦事項」。此外，川普曾稱，上任的第一天要加強邊境控管，以及將以色列美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷等，目前、甚至未來數月也都沒有執行的跡象。

偕妻連趕三場就職舞會

而在當日晚間，川普則和妻子梅蘭妮亞連趕三場就職舞會。在「自由舞會」現場，川普向支持者表示，擔任三軍統帥的第一天妙不可言，「以前沒有善待我的人，都認為這是很棒的一天」。川普隨後與梅蘭妮亞以總統和第一夫人的身分，隨著已故知名歌手法蘭克‧辛納屈的勵志歌曲〈My Way〉翩然起舞；副總統彭斯伉儷和川普的成年子女亦成為舞會焦點，在樂聲和舞姿中結束這場就職典禮。

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  • 川普及梅蘭妮亞在華府「國家建築博物館」舉行的「向武裝部隊致敬」就職舞會上，首次以總統和第一夫人身分獻上舞蹈。（法新社）

    川普及梅蘭妮亞在華府「國家建築博物館」舉行的「向武裝部隊致敬」就職舞會上，首次以總統和第一夫人身分獻上舞蹈。（法新社）

  • 川普及梅蘭妮亞隨著勵志歌曲〈My Way〉翩然起舞，隨後更共同介紹其長女伊凡卡和夫婿庫希納出場。（路透）

    川普及梅蘭妮亞隨著勵志歌曲〈My Way〉翩然起舞，隨後更共同介紹其長女伊凡卡和夫婿庫希納出場。（路透）

  • 川普及梅蘭妮亞在第二場「自由舞會」上獻舞。（法新社）

    川普及梅蘭妮亞在第二場「自由舞會」上獻舞。（法新社）

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