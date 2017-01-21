CNN「暗殺」 聳動報導挨轟

2017-01-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕全世界大概只有上週遭美國總統川普當眾洗臉的「美國有線電視新聞網」（ＣＮＮ）敢發這條新聞：倘若川普、副總統彭斯與其他有資格繼任總統的達官要人全都在二十日川普宣誓就職時遭到暗殺，再加上川普的內閣人事皆尚未獲參議院確認，總統一職將由卸任的歐巴馬政府所指派的繼承人暫代。此報導一出，立刻遭各界圍剿，痛批ＣＮＮ沒品。

ＣＮＮ記者布萊恩．塔德在一段名為「災難能讓歐巴馬內閣成員入主橢圓形辦公室」的報導中說，美國憲法規定，正副總統若皆死亡或無法視事，將由國會眾議院議長與參議院臨時議長暫代總統職務；但若總統就職典禮發生變故導致這些人全都無法視事，暫代總統的重任就會落到內閣成員身上，並從國務卿開始輪起。

該報導說，為避免萬一，總統就職日當天會有一名內閣成員擔任「指定總統繼承人」，此人不會出席就職典禮，以便在發生變故時立即接任總統。由於川普內閣人事皆尚未獲得參議院確認，因此川普就職時的「指定總統繼承人」，會由卸任的歐巴馬政府指定。

該報導一出立刻招致各方批評，認為ＣＮＮ在缺乏任何針對總統宣誓就職的明確恐攻威脅情報下、逕自沙盤推演總統就職典禮會發生血腥攻擊與後續發展，是煽動暴力與不負責任的報導；還有人覺得ＣＮＮ做這則報導根本居心不良，難怪會被川普罵做假新聞。