紐時「送賀禮」 爆料川普親信被調查

2017-01-21

〔編譯魏國金／綜合報導〕才宣布要斥資五百萬美元加強報導美國總統川普新聞的《紐約時報》，十九日在川普就職前夕獨家報導，美國執法與情報單位正檢視俄國官員與川普的親信間可能掛勾的通訊與金融交易。紐時指出，由於川普就任總統後將成為調查單位的頂頭上司並有權改變調查方向或停止至少部份調查，因此近幾週，調查人員加倍努力、加速進行調查。

ＦＢＩ主導 調查是否勾結俄國官員

報導說，該調查是由聯邦調查局（ＦＢＩ）主導，國家安全局、中央情報局與財政部金融犯罪單位提供協助。目前不清楚所攔截的相關通訊是否與川普的選戰或川普本人有關。調查至少部份聚焦於川普一些前後任幕僚與俄國的商業往來。紐時指出，調查檢視美國公民與外國政府間的聯繫，相關聯繫恐涉嫌竊取國家或企業機密、討好美國高階官員或影響政策。川普的政權交接團隊發言人希克斯表示，對該調查毫無所悉。

紐時報導，遭調查的至少包括川普的前競選主席曼納福特、前外交政策策士佩吉與共和黨黨工史東。曼納福特在烏克蘭與俄國經商，一名官員透露，國安局懷疑他與俄國聯邦安全局有勾結，而聯邦調查局則於去年春季開始調查他，之前當局曾就他為烏國親俄政黨及總統亞努科維奇效勞而對他展開犯罪調查。烏國去年八月指稱，二○○七年至一二年間，亞努科維奇的政黨支付曼納福特一千兩百七十萬美元。美聯社披露，曼納福特擔任亞氏秘密說客，以影響美國新聞組織及政府官員。曼納福特十九日晚間表示，說他與俄國政府有互動的指稱是「民主黨的骯髒伎倆，全無根據！」

川普老友史東十九日喊冤說，他從未造訪俄國，也沒有俄國客戶。他說，他曾為烏克蘭親西方政黨工作過，而任何說他與俄國情報單位有關的說法都是「胡扯」。去年夏季他在佛州演說指出，他與爆料網站維基解密創辦人阿山吉聯絡過，並預告將有更多民主黨總統候選人希拉蕊的電郵被公佈。

前美林證券銀行家佩吉創辦投資公司「全球能源資本」，該公司與俄國有生意往來。對於遭調查他感到不解，並歸咎是希拉蕊策劃的抹黑行動，他說：「我已講了五千遍：我沒做任何錯事！」