抗議聲伴就職 華府爆衝突
〔編譯孫宇青、管淑平、記者莊沛儀／綜合報導〕美國總統川普二十日宣誓就職，但各地抗議行動不斷。尤其在華府，抗議示威從就職前夕一直持續至當天，並爆發支持和反對川普雙方人馬的衝突。紐約市十九日晚間也出現好萊塢Ａ咖明星包括勞勃狄尼諾、茱莉安摩爾和「浩克」馬克魯法洛等明星，一起聚集和近萬名群眾示威反川普。
二十日在就職典禮還沒開始前，由「破壞一月二十」聯盟（Disrupt J20）發起的抗議行動，已吸引數十名支持者在安檢哨入口用鐵鍊綁在身上串起人鍊，試圖阻撓民眾參加慶典。大約五百名黑衣人在華府市區遊行，丟石頭砸美國銀行分行、麥當勞和星巴克等美國資本主義象徵，這群人有的拿著無政府主義的旗幟，也有「令種族主義者再次害怕」的標語，在警方強勢介入後遭驅散。
在十九日晚間，約千名川普死忠支持者搶先在華府「全國記者俱樂部」舉行慶祝派對，並將該活動命名為「可悲舞會（DeploraBall）」，以諷刺民主黨總統候選人希拉蕊曾暗指川普支持者是「一籃子可悲的人」的舊事。但舞會遭到數百名反川普人士鬧場，雙方在會場外爆發激烈言語叫囂和肢體衝突，迫使華府警方封鎖現場，甚至出動鎮暴設備以維護秩序。
路透指出，估計慶祝和抗議川普約九十萬人，在這歷史性的日子湧入華府，警方也派出數以萬計警力嚴陣以待。
紐約萬人示威 好萊塢A咖也來了
而在紐約市的萬人大示威，焦點都在好萊塢明星上。第一個上台演說者是男星勞勃狄尼洛，對於先前川普歧視種族、性別、性向言論不斷，他形容川普「是這個國家以及這個城市的惡例」，導演麥可摩爾則語重心長說：「我們正處於歷史上非常危險的一個時刻，但好消息就是站在我們這邊的人比他們那邊的人還要多。」
川普曾言就職當天全世界最大咖明星都會來參加，但實際典禮上「星光黯淡」，反在全美數十個城市大規模示威中可說是「眾星雲集」。
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標題：抗議聲伴就職 華府爆衝突
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