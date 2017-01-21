川普閣員多懸缺 舊政府50高官暫被留任

2017-01-21

〔編譯茅毅／綜合報導〕美東時間廿日正午，川普宣誓就職，但直到他十九日抵華府時，其新政府諸多要職仍懸缺，對此，白宮新聞秘書史派瑟十九日表示，由於川普團隊需才孔急，為確保「政府延續」，將請歐巴馬政府約五十位國務院和國安高層官員留任。非營利且標榜無黨無派的美國「公共服務夥伴（ＰＰＳ）」指出，川普可任命的行政部門職缺達六六○個，但自去年十一月八日當選以來，他只提名了廿九個。

660個行政職缺 只提名29個

這些官員包括在歐巴馬政府國防部與國務院等重要國安單位任職的最高階官員，例如川普任命夏儂（Thomas A. Shannon Jr.）擔任代理國務卿，以待國會通過由前「艾克森美孚」執行長提勒森出任國務卿的人事任命案，預料在廿三、廿四日前，聯邦參議院都不會表決這項人事案，而夏儂就是歐巴馬任命的國務次卿。

還有歐巴馬任命的國防部副部長沃克（Robert Work），亦將暫代國防部長一職，但在由退將馬提斯接掌五角大廈的人事案可望於川普就職大典後不久即獲國會通過的情形下，沃克很可能只須頂個幾小時。

截至就職大典前夕的十九日，在川普提名的十五位閣員中，唯國土安全部長凱利及馬提斯的人事任命案此前已獲國會相關委員會同意，由前聯邦眾議員龐皮歐職掌中央情報局的人事案，預料聯邦參院廿日將展開辯論。

國務卿、國防部長 竟還是暫代

川普補實新政府要職的速度遠不如近幾位總統，也未跟上前川普政權交接小組主任新澤西州長克里斯帝（Chris Christie）設定之進度。以歐巴馬為例，他在二○○九年就職典禮當天，聯邦參院一口氣通過七位閣員的人事任命，反觀川普，除凱利與馬提斯外，共和、民主兩黨目前猶在協商他所提的人選。

史派瑟宣布將請歐巴馬政府數十位高官暫時留任一事，凸顯外界幾週以來對川普團隊如何管理總統交接工作的疑問，諸多聯邦政府機構的官員已反應，與川普團隊間的溝通不足。

華府智庫「布魯金斯研究所」主席塔博特（Strobe Talbott）表示，他在國務院服務廿一年，從沒看過政權交接像這次這樣的混亂。

不過，這些人事似乎未困擾川普，他十九日在白宮周遭新開張的自家豪華飯店歡迎會上誇口稱，他的內閣是「史上智商最高的內閣」。