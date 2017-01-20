年金改革 公教月退領7成在職所得

2017-01-20

〔記者曾韋禎／台北報導〕總統府年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨率相關部會首長於總統府召開記者會，說明年金改革草案內容，公教人員的所得替代率將從現逾八十五％，逐年調降至本俸兩倍的六十％，約為在職所得之七十．八％，十八％優存利息則預計在六年後歸零；已退休公教人員在十五年過渡期後的所得，約減為現領的七成。

9大要點 15年漸進式改革

陳建仁並楬櫫年金改革方案的九大要點，包括：一、讓十八％走入歷史；二、調降公教所得替代率；三、逐年延長投保薪資採計期間；四、延後請領年齡；五、逐年提高費率上限；六、政府挹注退撫基金強化財務；七、設計年金年資可攜帶制度；八、提升基金管理投資效率；九、改革黨職併公職讓制度回歸常軌。年金改革草案將提交二十二日召開的國是會議討論，會議結論將做為修法的依據。

陳建仁強調，年金改革的目標是要健全年金財務、促進制度永續，要能確保基金維持至少一世代不會用盡。

18％優存利息 第7年歸零

他表示，十八％優存利息預計在六年內歸零，第一年降至九％、第三年六％、第五年三％、第七年歸零。公教所得替代率將設定在本俸兩倍的六十％，約為實質薪資的七十．八％；超過的部分，會先調降至七十五％，再逐年調降一％，直到六十％。但為保障待遇偏低的退休人員，若月領總金額低於二萬五千元或三萬二一六○元者，則維持或調至該標準，不再調降。

陳建仁指出，未來投保薪資的採計期間將逐年延長一年，直到十五年為止。包括一般公務員、大專教師及勞工的退休金請領 ，設定為六十五歲；警消等危勞職務維持七○制；中小學教師則是六十歲。

公勞大專師 請領延至65歲

陳建仁表示，不管是公教退撫、勞保的法定費率上限，都將提高至十八％。公教在費率達十五％時先行檢討；勞保則自二○一八年起每年調升○．五％，在二○二三年檢討是否與勞退整併。但總費率以不超過二十％為原則。

在財源方面，陳建仁強調，調整公教人員退休所得所節省之經費，會在扣除地方政府自籌款後，全數挹注退撫基金；政府也會在二○一八年起，每年撥補勞保二百億元。

為保障個人的職涯規劃，陳建仁表示，將採保留年資，讓退休人員可合併計算退休年資、分別計算退休年金，以免顧忌退休金而不敢離開原職。

陳建仁指出，為提升基金管理效率，未來會讓基金管理專業化、減少政治干預，並增加利害關係人的選擇權。至於黨職併公職、政務併事務、司法官加計退養金後享超高所得替代率、公股行庫享十三％優存，也會一併檢討改進。

軍人的部分，身兼年金改革委員會副召集人的政務委員林萬億表示，農曆年後再討論。國民年金、農民則是下階段的改革重點。

搶退沒用 年金將依新制領

陳建仁強調，所有領取人均適用改革後的新規定，但已領的部分不會要求繳回。他感性呼籲，國是會議當天氣候寒冷，不捨退休人員還走上街頭抗議，盼能由各方代表反映不同的心聲，「新的一年，最好的紅包就是彼此互助」。

至於推動年改是否出現公教人員的「搶退」？年改會則呼籲，搶退沒有用，除非是領一次退，若是領年金，就是依改革後的制度來領。