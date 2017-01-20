星光黯淡 就職慶祝趴變少了

2017-01-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統就職當天向來會舉行多場相關慶祝活動，大多數人最熟悉的是白宮新主人伉儷現身的官方版舞會，但其實當晚華府各地還有更多非正式慶典，從各州在華府的協會承辦的大趴、企業組織自辦的小趴，到歡迎所有人的酒吧趴，應有盡有。

儘管目前還無法預測出席新總統川普二十日就職相關活動的人數，但非正式的自辦慶祝趴的數量明顯遜於以往；除了主角川普主持的官方版舞會只有三場（比過去歷任總統首度就職時來得少），連搭便車的自辦趴的規模與數量也明顯衰退。華府不少大宴會廳的二十日居然還沒租出去，就職當天蒞臨華府的大咖名流也少之又少；儘管不少活動號稱一票難求，但有更多活動卻是乏人問津。

大明星不願在川普的就職相關活動上獻藝，連帶影響其他的非正式就職舞會。美國唱片業協會在二○○九年（歐巴馬首度就職）自辦的就職舞會，請到流行天后蕾哈娜，但今年只有鄉村雙人組合Big & Rich願意來唱，就連在○九年與一三年（歐巴馬就職）都唱過新澤西州總統就職慶典的工人皇帝布魯斯．史普林斯汀的拷貝團（Cover Band，指專門翻唱他人歌曲的樂團），都不肯為川普登台。總統就職活動整體星光暗淡，或許與華府本就是民主黨票倉有關；川普大選時在華府只拿到區區四％的選票，創歷史新低紀錄。

華府酒吧也不期待二十日會是個瘋狂夜。華府的酒精飲料管理局今年只收到一百零八件延長營業登記，少於○九年的二八○件與一三年的一六○件；夜店老闆希爾頓雖然打算徹夜營業，但並不抱太大期待…「（二○○九年時華府的）Ｕ街簡直瘋了，但我不覺得（今年）能盛況再現」。華府餐廳業者向來期待靠總統就職來衝高淡季一月的業績，但位於總統就職遊行路線上、就職日前一個月就有人搶訂的「701餐廳」，今年的預約直到現在才逐漸出現，店家也不知道今年是否能如往年般有賺頭。