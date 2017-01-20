星光黯淡 就職慶祝趴變少了
〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統就職當天向來會舉行多場相關慶祝活動，大多數人最熟悉的是白宮新主人伉儷現身的官方版舞會，但其實當晚華府各地還有更多非正式慶典，從各州在華府的協會承辦的大趴、企業組織自辦的小趴，到歡迎所有人的酒吧趴，應有盡有。
儘管目前還無法預測出席新總統川普二十日就職相關活動的人數，但非正式的自辦慶祝趴的數量明顯遜於以往；除了主角川普主持的官方版舞會只有三場（比過去歷任總統首度就職時來得少），連搭便車的自辦趴的規模與數量也明顯衰退。華府不少大宴會廳的二十日居然還沒租出去，就職當天蒞臨華府的大咖名流也少之又少；儘管不少活動號稱一票難求，但有更多活動卻是乏人問津。
大明星不願在川普的就職相關活動上獻藝，連帶影響其他的非正式就職舞會。美國唱片業協會在二○○九年（歐巴馬首度就職）自辦的就職舞會，請到流行天后蕾哈娜，但今年只有鄉村雙人組合Big & Rich願意來唱，就連在○九年與一三年（歐巴馬就職）都唱過新澤西州總統就職慶典的工人皇帝布魯斯．史普林斯汀的拷貝團（Cover Band，指專門翻唱他人歌曲的樂團），都不肯為川普登台。總統就職活動整體星光暗淡，或許與華府本就是民主黨票倉有關；川普大選時在華府只拿到區區四％的選票，創歷史新低紀錄。
華府酒吧也不期待二十日會是個瘋狂夜。華府的酒精飲料管理局今年只收到一百零八件延長營業登記，少於○九年的二八○件與一三年的一六○件；夜店老闆希爾頓雖然打算徹夜營業，但並不抱太大期待…「（二○○九年時華府的）Ｕ街簡直瘋了，但我不覺得（今年）能盛況再現」。華府餐廳業者向來期待靠總統就職來衝高淡季一月的業績，但位於總統就職遊行路線上、就職日前一個月就有人搶訂的「701餐廳」，今年的預約直到現在才逐漸出現，店家也不知道今年是否能如往年般有賺頭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 月入200萬卻犯強盜罪 入監懊悔兒子不認得他
- 歐巴馬發出最後一道軍令 轟炸利比亞的IS營地
- 首例！硬要出港避風 漁船挨罰
- 跑道結冰 飛機滑雪
- 生意擺一邊 餐廳招待自閉兒圍爐
- 台九線花東公路 大禹到富里啟動拓寬
- 德黑蘭舊高樓塌 市長：逾20消防員罹難
- 詐欺判刑 頭份市代會副主席遭罷免
- 珠寶迸腕錶 SIHH光采奪目
- 中國男教授：面試女研究生 一看胸二看臉...
- 疑涉弊案 廣大興案「洪大姊」請回、夫收押
- 自由廣場》年金 年齡 兩回事
- 《酷寒潮裝》1
- 藍委告狀 要莫天虎管好蔡正元
- 春節供貨足 白鯧、蕉、芭樂漲幅大
- 假日路邊停車收費 鹿港21日上路
- 台紙監察人提案 解任董座簡鴻文
- 人生作業簿 想樂人生
- 女師驚世教誨「不背英文單字 父母會被殺」
- 澎湖黑金採收 乾紫菜每斤上看千元
- 10度冷氣團來襲 學測可戴口罩、暖暖包應試
- Golfzon贈訓練模擬器 世大運「高」手受惠
- 客家圓樓旁北勢溪 錦鯉暴斃
- 艾瑪史東秘密復合蜘蛛人
- 歐央三大利率不變
- 中國抗議 游錫堃︰大國不要那麼小氣
- 雲林首座 溝壩有機農園啟用
- 挑戰百岳追夢 癌嬤重生
- 《袖珍時尚、微型魅力》2
- 川普準備就職演說 由甘迺迪雷根找靈感
- 興富發未卜先知？ 豪宅真的變75折
- 《台北過好年系列》新春求財 企業大老拜這裡
- 強震後大雪崩 義旅館30死
- 丹麥甜心挺進第3輪
- 朵朵小語 憂慮的解藥
- 證券行情表、證券表格
- 利率維持不變 歐股收黑
- 洗腎洗到手腫發黑 可能是中心靜脈阻塞
- 警察餘命苦短 退將壽比南山
- 夫妻返台過年 車禍夫亡天人永隔
標題：星光黯淡 就職慶祝趴變少了
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email