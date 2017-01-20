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林萬億：勞保加勞退 勞工所得替代率可達70％
2017-01-20
〔記者曾韋禎／台北報導〕總統府年改會昨公布年改草案，相較於公教人員，勞工的變動幅度並不大。行政院政務委員林萬億指出，若是勞保加勞退，勞工的所得替代率可達七十％，已漸近公教人員。
薪資採計期間延至15年
年改草案與勞工關係較密切的，除了費率將逐年從現行的九．五％提高至十八％以外，還包括薪資的採計期間從現行的五年，將逐步延長至十五年，以及政府會每年撥補兩百億元。
副總統陳建仁表示，政府將在二○一八年起，每年撥補兩百億元挹注勞保基金；至於費率則自二○一八年起，每年調升○．五％，並於二○二三年檢討是否整併勞保年金與勞退，如屆時無更佳方案，就再以逐年調升一％至十八％為止。
他指出，對於是否將投保薪資上限從四萬五八○○元提高到四萬八五○○元，尚無共識，還需討論。
勞動部長郭芳煜解釋，勞保年金是在二○○九年才實施，當時已規定十年後要進行檢討，現等於先於第八年檢討，做微幅調整，把兩年調升○．五％，改為逐年調升○．五％。
就薪資的採計期間延長至十五年，郭芳煜認為影響不大，已退休者、已成就退休條件者都不受影響，也能鼓勵雇主核實申報。
投保薪資調升尚無共識
林萬億坦言，投保薪資上限才剛調升，下次要調還有一段時間，不排除未來建立一套制度，讓投保薪資上限與平均薪資做一定比例的連動。郭芳煜說，未來會設計一套機制，只要能凝聚共識就可調升。
林萬億認為，勞保年金加上勞退，退休勞工的所得替代率約為七十％到七十五％，已漸近公教人員。
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