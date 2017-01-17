在日演說 賴清德：台灣是百分百的國家

2017-01-17

〔駐日特派員張茂森／東京十六日報導〕台南市長賴清德今天以「台日同舟共濟」為題，應邀在日本記者俱樂部演講。他指出台灣是百分之一百的國家，但台灣人民在國際上未享受應有的權利，也無法遂行應有的義務，他籲請國際社會了解中國不斷打壓台灣是不應該的。

賴清德是第一位獲日方邀請在日本記者俱樂部演講的台灣地方首長。賴先對日本政府與人民在去年台南大地震時提供救援表示感謝；同樣的，日本三一一大地震與熊本大地震發生時，台灣人民也紛紛伸援，台日雙方不但有防災合作的機制，在民主、自由、人權上的價值觀也完全一致，希望雙方進一步合作。

在回應台美新關係與中台關係問題時，賴清德表示，國際社會應該了解中國的打壓不僅危害台灣人民的權利，也危害到亞太地區的安全。例如，中國施壓不讓台灣加入世界衛生組織，一旦全球發生傳染病，台灣將無法迅速取得疫情資訊；萬一台灣發生傳染病，也無法即時將疫情資訊提供給各國，這是非常嚴重的問題。

針對日本的「交流協會」已改名為「日本台灣交流協會」，台灣的「亞東關係協會」或其他台灣在日本的組織或團體的名稱要不要也同時正名，賴清德說，「全部要改」，並強調「代表台灣兩千三百萬人民的是『台灣』，而不是『台北』」，因此「台北駐日經濟文化代表處」的名稱也應該是「台灣」。台灣代表隊在二○二○年的東京奧運會出場時，更要使用「TAIWAN」，而不是「CHINESE TAIPEI」。

賴清德說，拜會東京都知事小池百合子時，會向小池提起此事，請她全力協助。