| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 焦點

在日演說 賴清德：台灣是百分百的國家

2017-01-17

〔駐日特派員張茂森／東京十六日報導〕台南市長賴清德今天以「台日同舟共濟」為題，應邀在日本記者俱樂部演講。他指出台灣是百分之一百的國家，但台灣人民在國際上未享受應有的權利，也無法遂行應有的義務，他籲請國際社會了解中國不斷打壓台灣是不應該的。

賴清德是第一位獲日方邀請在日本記者俱樂部演講的台灣地方首長。賴先對日本政府與人民在去年台南大地震時提供救援表示感謝；同樣的，日本三一一大地震與熊本大地震發生時，台灣人民也紛紛伸援，台日雙方不但有防災合作的機制，在民主、自由、人權上的價值觀也完全一致，希望雙方進一步合作。

在回應台美新關係與中台關係問題時，賴清德表示，國際社會應該了解中國的打壓不僅危害台灣人民的權利，也危害到亞太地區的安全。例如，中國施壓不讓台灣加入世界衛生組織，一旦全球發生傳染病，台灣將無法迅速取得疫情資訊；萬一台灣發生傳染病，也無法即時將疫情資訊提供給各國，這是非常嚴重的問題。

針對日本的「交流協會」已改名為「日本台灣交流協會」，台灣的「亞東關係協會」或其他台灣在日本的組織或團體的名稱要不要也同時正名，賴清德說，「全部要改」，並強調「代表台灣兩千三百萬人民的是『台灣』，而不是『台北』」，因此「台北駐日經濟文化代表處」的名稱也應該是「台灣」。台灣代表隊在二○二○年的東京奧運會出場時，更要使用「TAIWAN」，而不是「CHINESE TAIPEI」。

賴清德說，拜會東京都知事小池百合子時，會向小池提起此事，請她全力協助。

廣告
  • 市長賴清德昨在日本東京記者俱樂部演講，對日本各界各界援助表達誠摯謝意。（擷自臉書）

    市長賴清德昨在日本東京記者俱樂部演講，對日本各界各界援助表達誠摯謝意。（擷自臉書）

  • 台南市長賴清德昨在日本東京記者俱樂部演講，他指出台灣是百分之一百的國家，但台灣人民在國際上未享受應有的權利。（記者張茂森攝）

    台南市長賴清德昨在日本東京記者俱樂部演講，他指出台灣是百分之一百的國家，但台灣人民在國際上未享受應有的權利。（記者張茂森攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日本 賴清德
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✧香煎秋刀魚
總舖師✧圍爐好菜
年菜食譜✧金絲龍蝦
買年貨✧烏魚子挑選
轉寄

標題：在日演說 賴清德：台灣是百分百的國家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月17日‧星期二‧丙申年臘月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.