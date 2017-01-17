學者談資安：人才進用要有彈性

2017-01-17

〔記者羅添斌／台北報導〕蔡政府要建構安全的資安環境，但中央到地方都欠缺資安的專職或是專責人力，學者建議指出，現代化資安不是投入金錢就可以，是極其複雜的工作，需要主官決心和特殊專業的資安人才，政府需要有魄力宣示進行資安工作的決心。

成大電機系教授李忠憲指出，現階段資安工作不應該以管理的角度進行，資安管理法或許應該改名為資安促進法，以協助公民營機構進行資安防護，管理和處罰只是其中的一種形式，重要的是把資安工作做好，尤其現代化資安不是投入金錢就可以，是極其複雜的工作，需要主官決心和特殊專業的資安人才。

他認為，目前資安人才和能量短缺，應該務實地「先官後民，官嚴民鬆」，並由政府主導積極培養資安人才，加強專責機關的能力，人才的進用要有彈性，尤其資安防護管理法律的通過，對於資安十分重要，政府需要有魄力宣示進行資安工作的決心，建立政府及民營企業資安的標準、規範、通報和稽核的依據，同時也要有能量成立類似資安消防隊的小組，協助企業度過資安攻擊下的危機。

他說，資安專責機構應定期報告國內外資安現狀，並隨時向民眾示警個人使用端的資安漏洞威脅及其因應的措施，如此一來才能夠保護政府機關、公民營機構及一般民眾在現代資通訊社會中的資訊安全。

促儘早通過資安管理法

交大資工系特聘教授林盈達表示，資安管理法應儘快通過才能宣示政府對資安的決心，免得一事無成，但可訂「日出條款」，讓公務機關有緩衝期。他認為，各機關資安人才一部分由資訊人才經過訓練而來，一部分經由甄選外聘，不一定要公務員身分。

他指出，資安處與技服中心應擬定計畫，分批對公務機關的資訊與資安人力進行訓練，而資安處的資安規範要先出來，才能據此擬訂訓練教材。

台大電機系教授林宗男認為，新政府目前進行的健全我國資安法制是很重要的第一步。各部會因應即將進行立法的「資安管理法」，發現資安防護能量不足的問題，也正式浮上檯面。這問題的解決需各單位首長能正視這個問題的嚴重性，從各單位內部的人員編制、預算去強化目前資安人員不足的問題外，政府也應逐年提高資安、資訊預算，從國家網路安全戰略的高度，建設我國於 Cyberspace中數位國土的安全防護能量，例如新加坡去年就宣佈投入四十億元的預算。