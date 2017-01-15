外省黑幫合流 暴力反民主
2017-01-15
〔社會中心／台北報導〕香港民主人士來台遭暴力接機，警政署清查發現兩大外省幫派合流，其中竹聯幫大老、「中華統一促進黨」總裁張安樂的次子張瑋，與另五名黨員在機場入境大廳衝撞，企圖施暴黃之鋒；而在入境大廳的陳抗區，也有四海幫副幫主張存偉、張惟強身影，治安單位不得不懷疑兩大外省幫派合流，以暴力反台港的民主活動，別有居心，影響國家安定。
假陳抗施暴 製造衝突
警政署查知，「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港三位立法會議員應邀來台時，在桃園機場入境大廳的迎客區座位，有中華統一促進黨黨員張瑋等六人，入境大廳外陳抗區有一、兩百人抗議，當中就有四海幫副幫主張存偉、張惟強，而這些抗議者後方一小塊區域，則有愛國同心會六個成員。
黃之鋒等人抵達入境大廳時，張瑋等六人馬上穿上統促黨的背心，拉開紅色封鎖線，衝上前企圖施暴，幸有航警及時反應，奮力攔阻，爆發拉扯，黃之鋒等人才逃過挨打的命運。
統促黨黨員不乏竹聯幫背景，且與愛國同心會關係密切，上週機場滋擾事件中，警方雖未發現統促黨黨員與四海幫份子有交談、接觸，但四海幫海旭堂份子曾在反服貿場合，砸毀警用機車，並持西瓜刀砍傷反服貿學生志工，仍不排除黑幫聯手介入政治的可能性。
警將反制 擬全國大掃黑
為防止黑幫串連打擊民主，並嚇阻幫派利用人民團體為掩護，警政署正著手規劃全國的大掃黑行動，保障社會安定，並反制黑幫假借公共議題趁機壯大。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 韓女大生遭猥褻案 詹姓司機坦承涉案
- 中和環球商場停車場驚傳起火 雙B名車引擎燒毀
- 農場有如美術館 土溝農遊新體驗
- 快來嘗鮮 鹽花甘藷霜淇淋
- 冷氣團續發威 北東濕冷中南部多雲偶雨
- 自由廣場》論文升等評鑑機制 把大學教授的價值單一化了
- 旅展禮券體檢 市府經驗輸出至台南
- 竹市眷村52榕樹砍除 管委會：拚安全改種櫻花
- 習近平參加ＷＥＦ 瑞士限制藏人抗爭
- 韓女大生雙雙昏迷 原來運將給她們喝這個…
- 蔡總統訪推特 合影史上最大咖自拍照
- 春節禁挖令 比往年少7天
- 中和警分局擴大臨檢 一舉逮捕3名不法人士
- 楊貴媚獻愛心 伴獨居老人過早年
- MP鼓鼓合體周湯豪 紅白唱跳 喊話粉絲別爆雷
- 削價搶客糾紛不少 官方管道包車 較有保障
- 六房媽過爐 登錄雲林縣民俗授證
- 蔡英文訪推特總部 合影史上最大咖自拍照
- 美濃花海縮水 杉林5花區迎賓
- 豬哥亮想開新節目 再拚最後一次
- 微小說 命運的傳承
- 5大銀行新房貸 恐創11年新低
- 《謠言終結站》打胰島素最後洗腎？ 醫︰「百分百」不會
- 五子命案凶宅 大整修等入厝
- 蒙愛陪讀班 義賣家具
- 行庫看好今年房市 但復甦力道有限
- 北醫大募百萬 助慢飛天使出國
- 「飛機著火了」 賭王兒以色列搭機驚魂
- 川普醜聞情報 英前情報員自費追查
- 澳網明開打 費爸復出搶勝
- 冷得超有感…低溫下修 今明探12℃
- 北市已遷籍青年爽領留學補助 教局追討
- 遭印尼扣押3個月 船長回來了
- 剛出生就被抱走 18歲才知老媽是綁匪
- 後龍水資源中心年後開工 最快2年完工
- 〈戀愛大智慧〉真實的愛情
- 人生醫護站 菜鳥醫師的感動
- 美對俄制裁 不排除取消
- 北捷取消輪椅推送服務？ 傳可能是這原因...
- 〈邁入第十五年〉重返祖居 布農族人回「內本鹿」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：外省黑幫合流 暴力反民主
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分