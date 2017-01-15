外省黑幫合流 暴力反民主

2017-01-15

〔社會中心／台北報導〕香港民主人士來台遭暴力接機，警政署清查發現兩大外省幫派合流，其中竹聯幫大老、「中華統一促進黨」總裁張安樂的次子張瑋，與另五名黨員在機場入境大廳衝撞，企圖施暴黃之鋒；而在入境大廳的陳抗區，也有四海幫副幫主張存偉、張惟強身影，治安單位不得不懷疑兩大外省幫派合流，以暴力反台港的民主活動，別有居心，影響國家安定。

假陳抗施暴 製造衝突

警政署查知，「香港眾志」秘書長黃之鋒及香港三位立法會議員應邀來台時，在桃園機場入境大廳的迎客區座位，有中華統一促進黨黨員張瑋等六人，入境大廳外陳抗區有一、兩百人抗議，當中就有四海幫副幫主張存偉、張惟強，而這些抗議者後方一小塊區域，則有愛國同心會六個成員。

黃之鋒等人抵達入境大廳時，張瑋等六人馬上穿上統促黨的背心，拉開紅色封鎖線，衝上前企圖施暴，幸有航警及時反應，奮力攔阻，爆發拉扯，黃之鋒等人才逃過挨打的命運。

統促黨黨員不乏竹聯幫背景，且與愛國同心會關係密切，上週機場滋擾事件中，警方雖未發現統促黨黨員與四海幫份子有交談、接觸，但四海幫海旭堂份子曾在反服貿場合，砸毀警用機車，並持西瓜刀砍傷反服貿學生志工，仍不排除黑幫聯手介入政治的可能性。

警將反制 擬全國大掃黑

為防止黑幫串連打擊民主，並嚇阻幫派利用人民團體為掩護，警政署正著手規劃全國的大掃黑行動，保障社會安定，並反制黑幫假借公共議題趁機壯大。