川普：不會堅守一中// 除非北京改善貨幣、貿易操縱
美媒：川普將用所有的槓桿
〔編譯魏國金／綜合報導〕本週將成為美國總統的川普十三日重申，他不會堅守美國長期以來對台灣實施的「一個中國」政策，除非他看到北京在貨幣與貿易的操縱做法上有所改善。他也表示，他對於解除對俄國的制裁抱持開放態度。華爾街日報指出，這兩項訊息顯示，川普將利用他所有可用的槓桿手段，調整美國與其最大的兩個戰略對手之關係。
川普十三日接受華爾街日報長達一小時的專訪，在被詢及是否支持外交上不承認台灣的「一個中國」政策時，川普說：「每件事都在談判中，包括一個中國。」報導指出，川普對於有關中國與台灣的外交協議似乎不耐煩。他勝選後接了台灣總統蔡英文道賀電話，結果引發北京反彈，一些美國外交政策專家也質疑他是否了解該對話的含意。
談到台灣，川普又重提先前的說法，他表示：「去年我們賣給他們二十億美元的軍備，我們可以賣他們二十億美元最先進、最好的軍備，卻不允許接一通電話。首先，不接電話將非常無禮。」
批中國貨幣做法 弄死企業
過去川普曾說，在他就任後，將把中國列為貨幣操縱國。在專訪中他表示，他不會在入主白宮的第一天就採取該措施，他說：「我會先跟他們談。當然，他們是操縱國，但我不希望這麼做。」他明白表達對中國貨幣做法的不滿，他指出：「他們不說，『我們讓我們的貨幣貶值』，而說，『喔，我們的幣值下跌』，這不是幣值下跌，他們是蓄意這樣做的。我們的企業現在根本無法與他們競爭，因為我們的貨幣強勢，這會弄死我們。」
儘管川普一直批評中國，但他不忘提到，收到一張中國國家主席習近平的節日賀卡，「我收到一張主席送我的漂亮賀卡」。
川普也提到，歐巴馬政府去年十二月因莫斯科對美國大選發動網路攻擊而實施的制裁，他將原封不動的執行「至少一段時間」。然而他暗示，如果俄國證明在對抗恐怖份子，以及達到其他對美國重要的目標上是有幫助的，他或許將廢除那些懲罰。他說：「若與俄國和睦相處，若俄國真的幫助我們，那麼為什麼有人要受到制裁，如果某人做了一些真的很棒的事？」川普說，他準備在就任後與俄國總統普廷會面，他說：「我了解他們想要會面，我絕對樂觀其成。」
在普廷掌權、美俄關係趨緊後，改善與莫斯科關係一直是歷任美國總統的目標。前國務卿希拉蕊在歐巴馬政府初期曾努力過，布希總統也在第一任期的初期與普廷會面。川普要改善美俄關係，第一關就是國會，包括許多共和黨在內的國會議員在情報單位確證俄國干預大選後，都希望政府對俄採取更強硬立場。
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標題：川普：不會堅守一中// 除非北京改善貨幣、貿易操縱
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