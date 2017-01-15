無恥檢嫖16歲雛妓…逗相報
2017-01-15
蔡曉崙收押 彰化地檢停職
〔記者張瑞楨、陳冠備／綜合報導〕台中地檢署去年偵查媒介雛妓賣淫案，意外發現彰化地檢署檢察官蔡曉崙，前年到台中市嫖十六歲雛妓，更荒唐的是，他還呷好逗相報，推薦給朋友；台中地檢署前天拘提，昨晨訊後向法院聲請羈押蔡曉崙獲准，彰化地檢署隨即將他停職。
台中地檢署婦幼專責組去年調查應召站透過LINE攬客案，查出一○四年，一名十六歲少女以三千五百元代價，與自稱「律師」的蔡曉崙性交易一次，因少女年幼貌美，蔡很滿意，還在LINE群組聊天室，多次推薦分享給朋友或嫖客；台中地檢署透過網路IP等管道清查，赫然發現這名「律師」竟是現職檢察官。
自稱律師 群組分享被查獲
專案小組前天展開拘提，搜索蔡曉崙的彰化地檢署辦公室，約談十名關係人；蔡承認嫖妓，但不知對方未成年；少女則說，她知道蔡曉崙好像是「律師」，但不知是檢察官。目前無證據顯示蔡曉崙向其他嫖客抽取皮肉錢。
外傳有陳姓汽車業務員因嫖妓常遇到「恐龍妹」，於是一○三年在LINE創立「砲兵團」，標榜「不怕踩到地雷（遇到恐龍）」、「不怕遇到仙人跳」，招攬嫖客加入群組，而賣淫女也由嫖客推薦加入群組，去年夏天已有三千多人加入。但台中地檢署否認蔡曉崙與該「砲兵團」群組有關。
砲兵團群組 成員3千多人
四十八歲的蔡曉崙已婚、有小孩，是國立台灣大學法律系司法組畢業、司法官訓練所第卅九期結業。彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，昨天暫停蔡曉崙職務，週一上班日就發公文停職。
台中地檢署認為還有其他共犯在逃，有串供疑慮，且蔡的胞妹入籍美國，擔心他以「依親」名義潛逃國外，聲請羈押獲准。
台中地檢署襄閱主任檢察官郭景東強調，依「兒童及少年性剝削防制條例」，凡是媒介、協助少女性交易，不一定要抽佣營利，就可處一年至七年徒刑，得併科三百萬元以下罰金。
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