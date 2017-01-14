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川普亞太戰略 蔡得勝：將玩台灣牌、俄國牌

2017-01-14

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國候任總統川普就職在即，前國安局長蔡得勝昨分析未來的美中台關係。蔡得勝研判，因川普團隊裡「疑中派」人士居多，可預期其亞太政策將以「反中」為核心，對中國採取強勢談判策略；而川普的亞太戰略將會「玩台灣與俄國牌」，藉由增加雙方互動作為，對中國施加壓力，台灣要思考的是，有何籌碼能夠運用。

國民黨智庫舉辦「川普亞太戰略及衝擊」座談會，蔡得勝在會中表示，川普會走「美國為主」，一切以美國現實利益做為主要考量的外交路線，全球將掀起新一輪的談判與對抗。

蔡得勝強調，美國與中國在全球議題上逐漸形成共生互利關係，川普很難打破既定架構，「衝突、妥協、交換」恐怕仍將是美中的運作模式。

座談會上，前駐美代表沈呂巡分析，在中東地區與反恐議題等層面上，美國皆需與中國合作，因此美國不太可能「全面翻轉一中政策」。沈呂巡認為，以全面布局來說，台灣對美國是「理想棋子」，惟我方對美態度應「想清楚自己要什麼」，而不是照單全收，政府並應尋求在野黨共識，達到民主國家外交應有的「兩黨一致」。

沈呂巡主張我國不能一廂情願認為川普會對台灣好，應充分向川普政府表達「我也能有效幫助你」，例如我國是中國最大逆差貿易夥伴，也是最了解中國的國家，應運用此優勢展現自身對美的價值。

倡「蔡習共識」取代「九二共識」

政黨輪替後，蔡英文政府循民意不再與中國唱和「九二共識」，兩岸關係面臨冷和狀態，蔡得勝認為，雙方在「九二共識」上互不退讓，儘管領導人自制，但內部鷹派似有抬頭跡象，長期下來，可能使得兩岸關係激化發展。

蔡得勝建議雙方接受「同意九二共識曾經對和平發展起關鍵作用，但有雜音、面臨反對也是事實，所以不宜長期拘泥在此框架下，而應在此基礎上繼續向前發展」，進而各退一步，將過去的「九二共識」提升為「蔡習共識」，應為兩岸人民之福。

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  • 前國安局長蔡得勝研判，因為川普團隊裡「疑中派」人士居多，可預期其亞太政策將以「反中」為核心，對中國採取強勢談判策略。（資料照）

    前國安局長蔡得勝研判，因為川普團隊裡「疑中派」人士居多，可預期其亞太政策將以「反中」為核心，對中國採取強勢談判策略。（資料照）

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標題：川普亞太戰略 蔡得勝：將玩台灣牌、俄國牌


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