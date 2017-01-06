總統出訪伴手禮
2017-01-06
總統蔡英文明將啟程出訪中美洲四友邦，總統府昨公布致贈友邦元首與元首夫人的八件伴手禮。包括贈送喜歡戶外運動的宏都拉斯總統葉南德茲一只Garmin製造的GPS腕錶；送給薩爾瓦多總統桑契斯的是安達窯出產的「長壽台灣獼猴瓶」；送給尼加拉瓜總統奧蒂嘉的是雕刻大師黃土水創作的「水牛群像銅雕」複製品，以及贈送瓜地馬拉總統莫拉雷斯一幅畫家郭雪湖的「大稻埕—南街殷賑」黃金複製畫。
（圖：中央社，文：記者鍾麗華）
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