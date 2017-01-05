遼寧艦若進台海 我數百飛彈瞄準警戒

2017-01-05

〔記者羅添斌／台北報導〕中國航艦遼寧號及五艘護衛艦日前航繞台灣東部海域後，目前正在南海演訓，在結束南海演訓後，極可能經台灣海峽沿著海峽中線北返，我軍方官員昨表示，我國在台灣本島西部及澎湖在內的多個外離島，都部署有反艦及防空飛彈，航艦等大型軍艦如果膽敢航經台灣海峽，「他們應該會更害怕才對」，因為我方會有數百枚的各式飛彈都在瞄準這個大型目標。

軍方：掌握動態 依狀況應處

由於蔡英文總統將在一月七日起出訪，軍方官員說，正在密切觀察中國航艦是否會選在這個時間點北返，藉機威嚇台灣。

國防部昨日表示，中共遼寧艦未來北返時間與航線均屬臆測，國防部不予評論。國防部強調，將持續掌握遼寧艦動態，並會依狀況做好應處作為。

對於中國航艦近期可能經台灣海峽北返，中國外交部發言人耿爽昨天並未證實，聲稱不知這個消息從何而來，他並表示，遼寧號編隊在南海演訓是按計畫安排，目的是「檢驗武器裝備性能」。

我軍方官員昨指出，此次隨同中國航艦到南海演訓的多艘軍艦中，有三艘是配有俗稱「中華神盾」的新式作戰系統，戰力跟中國其他軍艦不同，如果屆時是編隊航經台灣海峽，頗有耀武揚威的意味。

官員分析指出，目前中國航艦雖然具有美軍航艦打擊群的態勢，但實質上還沒有具備美軍航艦打擊群等級的戰力，因為中國航艦及艦載機還沒有辦法進行夜間起降及夜航巡弋任務，這對航艦打擊群的整體戰力而言，是被打了相當大的折扣。

我戰機、戰艦均嚴陣以待

對於中國航艦編隊可能在近期就會航經台灣海峽北返，軍方官員指出，軍方各單位都在嚴密觀察中國航艦的動向，若屆時一旦航近台灣附近海域時，我P-3C反潛機及IDF、F-16與幻象戰機都會分批升空警戒，海面上則會有拉法葉及成功級、紀德級軍艦在適當海域警戒，各地飛彈陣地也會做好應做的準備。