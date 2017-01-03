不敵「滅頂」 台灣康師傅解散

2017-01-03

頂新油品爆爭議 消費者抵制

〔記者楊雅民／台北報導〕二○○二年以「鮭魚返鄉」之勢進軍台灣，打出桶麵一碗十六元超低價策略的康師傅，正式解散退出台灣市場。頂新集團證實，台灣康師傅在油品爭議爆發後，過去兩年在台已無實質營運，經董事會決議，自元月一日起解散，並由劉國維擔任清算人。

過去兩年 在台已無實質營運

台灣康師傅董事長賈先德表示，台灣康師傅過去業務僅是進口生產設備，並授權委託味全生產康師傅方便麵；頂新製油油品爭議爆發後，康師傅已於二○一四年十月底宣布終止對台灣味全的「康師傅」商標授權，同時撤回在台的兩條泡麵生產線，過去兩年在台已不生產銷售康師傅方便麵。

至於台灣發行的「康師傅-DR」，賈先德說，台灣康師傅解散，與母公司「康師傅-DR」無關，不影響掛牌。

中國速食麵銷售 也一路下滑

康師傅不僅在國內因爆發油品爭議慘遭「滅頂」，中國市場也盛極而衰，在速食麵領域，銷量跌回五年前。

根據港股掛牌的康師傅財報顯示，去年前三季，康師傅速食麵事業營收僅廿五．一一億美元，較前年同期衰退約十二％；近幾年來，康師傅在中國速食麵銷售是一路下滑，二○一三年達到四十三．三億美元高峰後，二○一四年降到四十一．三八億美元，二○一五年再降至卅六．一三億美元，去年又持續衰退，恐跌回二○一一年時的水準。

在港股掛牌的康師傅控股股價腰斬下，根據《富比世》雜誌亞洲版去年公布的台灣五十大富豪榜，排第五的頂新魏家四兄弟較前年退步兩名，資產銳減廿九億美元（約九二八億台幣）、剩四十六億美元，是財富縮水最多的富豪、減幅達卅九％。

不只康師傅，受到滅頂風暴影響，味全二○一五年決定將旗下松青超市資產與商標，以四．五億元交易價格賣給全聯；就算處分不賺錢的非核心事業，但味全從二○一四年第三季開始一路虧錢，已連續九個季度出現虧損，稅後共已虧掉逾卅億元，去年恐仍難轉虧為盈。

味全在業績難以翻轉、賺錢很難的情況下，除繼續推動非核心事業「瘦身」外，也推動組織再造，去年以優離或優退方式，精簡六％的人力、大約一二○人。