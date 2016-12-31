機捷貼心服務多 預辦登機作業 經常出國民眾超期待

2016-12-31

〔記者何玉華、謝武雄／綜合報導〕可望在春節前後通車的機場捷運，提供多項貼心服務，包含全線免費Wi-Fi、多卡通、手機無線充電座，直達車的每節車廂拆除八個座椅，增加行李放置空間，在A1台北車站也加大行李閘門，方便出國旅客通行。

桃園大眾捷運公司董事長劉坤億表示，機捷A1車站占地一萬五千坪，是全台最大的捷運車站，定位成「伴手禮商城」，進出國門的旅客，都可在此買到台灣各地知名的伴手禮。

此外，機捷各個地下車站都有防水閘門設計，因此今年六月第二航廈大淹水時，A13站閘門就成功發揮作用，A13站未受波及。

新北市交通局主任秘書吳國濟說，新北市相關的配套都準備好了，包括YouBike、公車，只要機場捷運一通車，就會同步開通。

經常出國的周先生說，以往出國走高速公路，常有塞車等不確定因素，樂見機場捷運通車。捷運比較準時，加上預辦登機作業，出國更方便。此外，機場捷運也停靠三重、新北產業園區、新莊副都心、長庚醫院等站，對於當地的通勤族都很便利。

民怨太貴、接駁少 桃園到台北不如搭乘台鐵或客運

但家住桃園平鎮的張小姐認為，機捷行經桃園地區的車站，並非人口密集區，接駁車也不發達，要到台北，還不如搭乘台鐵或客運。她舉例，從中壢搭台鐵到台北車站，區間車五十七元、自強號八十九元，如果使用電子票證不劃位，一律依區間車八折計價，約只要四十六元，但從機捷中壢區的A18站至A21站到A1台北站，都要一百六十元。搭客運則大約是一百廿元。