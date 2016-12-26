外交部：梵中對話 只談教會事務
2016-12-26
〔記者呂伊萱／台北報導〕外傳梵蒂岡與北京的建交談判已近尾聲，雙方有意恢復雙邊關係。外交部昨回應表示，對梵中互動情形均有了解，雙方對話「止於教會事務」，未觸及政治與外交關係，將密切注意其發展。
未觸及政治外交
中國天主教分為官方認可教會與地下教會，教徒據估超過一億人，惟梵蒂岡與中國自一九五一年斷交以來，就主教任命一事始終存有歧見，也被認為是梵、中雙方建交的最大阻礙。北京人大國關學院教授王義桅日前宣稱，梵、中可能採納二○一○年「越南模式」，即中國先預定主教人選，再由教廷形式任命主教，若雙方達成共識，離建立邦交關係便僅存一步之遙。
另也有消息稱，梵中雙方立場大相逕庭，中國教會內部更缺乏整合，預計不會這麼快建交。
中國今起舉行天主教代表會議，教廷日前釋出善意，不再明令禁止主教出席，相關言論再次引發熱議。
對此，我外交部昨重申，持續關注梵中之間的對話及相關互動情形，且均有了解並隨時研析情勢。
外交部強調，教廷非俗世國家，對外關係首重全球牧靈及福傳，十分關切中國地下教會教友之待遇與地上教會能否與羅馬教會共融等議題。
外交部特別提到，教廷國務院長帕洛林樞機主教九月與副總統陳建仁會晤時曾說明，教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國對話，以解決推展天主教會相關問題。但帕洛林說，雙方對話「僅止於教會事務」，迄未觸及政治與外交關係方面的問題。
外交部強調，我與教廷邦交源遠流長，將持續基於和平、自由等普世價值，強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係。
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