一例一休新制上路後的幾個現象

2016-12-24

◎企業增聘非典型工作者

我國非典型就業人數屢創新高，已逼近80萬人、占比達

7.04%，未來在加班費成本增加及人力調度困難下，恐逼

著企業降低聘僱正職比重，提高派遣、部分工時勞工。

◎推升物價

在勞動成本增加下，不只傳統製造業衝擊大，速食、

運輸、保全、清潔等服務業也面臨成本上漲、不得不

漲價壓力，恐推升物價走揚。

◎生活變得不方便

郵局部分據點週六不營業、限時掛號假日不投遞；

醫療院所週六門診減少；居家服務員假日不提供

服務；客運等運輸業若增聘不到人力，將被迫減班。

◎薪資反而縮水

過去加班費及特休假折現是不少勞工收入來源之一，

但未來這些額外收入恐縮水；另勞工不加班，企業須

增聘人手，等於人事成本提高，若獲利未增加，資方

恐將砍績效及年終獎金。（製表整理︰記者羅倩宜、高嘉和）