國民黨：資金被凍結 隨時可能關門

2016-09-22

〔記者施曉光、翁聿煌／綜合報導〕國民黨在不當黨產處理條例公告後隔日，以開立十張總計金額五．二億元支票的方式，準備應付未來十個月的黨工薪水，被行政院不當黨產處理委員會認定違反「禁止處分」規定，並通知銀行暫停帳戶內款項，不准任何提領或匯出，國民黨主席洪秀柱昨在中常會上抗議執政當局追殺、胡作非為、倒行逆施，企圖毀滅國民黨，台下立即有中常委回應「可惡」。

洪秀柱批政治追殺 「蔡英文家見」

洪秀柱表示，國民黨開立的本票，銀行有義務支付，因為本票視同現金，如果銀行隨不當黨產委員會起舞，國民黨不排除採取司法訴訟，因為銀行違反金融票據法規定。

她強調，民進黨政府對一個合法政黨政治追殺，無限上綱，已經到了目無法紀的地步，未來除了司法訴訟，國民黨也不排除採取任何的抗爭行動，如果要來算帳，國民黨會一條條來算，「這筆帳有得算，必要時凱道見、行政院見，蔡總統家門口也可以見！」

洪秀柱受訪時說，國民黨沒有不法黨產，連國民黨用合法黨產進行黨務運作，發員工薪水都要管，形同政治追殺，會引起天怒人怨。

國民黨行管會主委邱大展抨擊不當黨產處理委員會，不但認定國民黨開立的本票不能兌現，還要求永豐銀行審查國民黨帳戶提領是否符合不當黨產條例規定，相當荒唐，「銀行可以做這種事嗎？以後誰還敢把錢存到永豐銀？」

考紀會主委劉漢廷則說，對於本票銀行依法擔保付款，台銀本票即視同現金，不當黨產處理委員會把國民黨開立的本票號碼提供銀行，要求不能兌現，已經牴觸法律規定。

國民黨文傳會主委周志偉指出，對於這樣的資訊被釋出，究竟是來自於相關銀行，還是不當黨產處理委員會，國民黨要表達嚴正關切，並將進一步追蹤。

國民黨秘書長莫天虎指出，如果未來支付黨工的本票不能用，本月份的黨工薪水將立即無法支付，黨務運作事務費也會不足；劉漢廷指出，可能再半個月或一個月，國民黨就無法繼續運作下去，「已經到了隨時可能關門、解散的地步。」

邱大展指出，國民黨必須籌措黨工舊制退休金，現在已出現恐慌性退休，況且每個月還有正常薪資支付需要三千萬元，一旦出現大規模離退，總金額還需要一、二十億元。