藍8縣市長集體赴中 國台辦一手策畫

2016-09-20

〔記者林良昇、黃鐘山、甘芝萁／綜合報導〕泛藍八縣市首長組代表團赴北京會見中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等人，我方官員昨透露，台灣縣市首長代表團見到的中方官員層級之「高」，赴中縣市首長人數之「齊」，時間之「巧」，回應之「快」，顯由國台辦主導精密策畫，並展現給內部對台工作成果。

對內展現對台工作業績

民進黨籍台中市長林佳龍質疑，兩岸交流涉及人民觀光旅遊，不應設前提，中國這種對台灣藍綠有別的差別待遇，執行上有困難；任何政黨執政的縣市，都有綠營、藍營的支持者，沒有辦法迴避，藍綠有別的政策，其實是流於統戰的作法。

由新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等八名泛藍地方首長組成的代表團，前日與俞正聲、張志軍會面。八縣市首長提出希望中國持續採購台灣農特產品、擴大兩岸觀光與文化交流，以及中國各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口等三主張，國台辦則公布專門給台灣八縣市的八項措施，回應訴求。

知情人士表示，依兩岸人民關係條例規定，地方縣市首長赴中國，須於預定出發日一週前填申請函，並送達內政部移民署，當時，相關單位一口氣看到八名縣市首長幾乎在同時間申請赴中，早已有底。

官員分析，八名縣市首長前往北京「集體行動」，不是台灣各縣市長可以策畫，而和對岸的溝通交換意見十分複雜，也不一定有管道可以聯繫，更不確定能見到什麼人，不確定因素過大，但若由國台辦主動策畫，包括行程安排、會見的官員層級、該說什麼該做什麼，全都可以一手包辦，台灣八縣市首長只要人到就好。

八項回應不到一天搞定

官員也分析，泛藍縣市首長到訪北京的時間點，剛好是在觀光業遊行後不久，中方八項回應甚至不到一天就完成，時間之巧、快，顯見國台辦著力之深。

據了解，五二○後兩岸官方交流中斷，中國涉台單位也受到內部的壓力，必須有對台工作的「業績」和「突破」，官員認為，內部壓力才促成本次台灣八縣市首長的北京行，國台辦除進行統戰外，也展現對台工作成果給內部交差。

陸委會副主委邱垂正表示，中國大陸回應八縣市首長是承諾或措施，初步看來並非協議，但根據兩岸人民關係條例，若未經陸委會授權，不得與陸方簽署任何協議，若私下簽署協議，回台將被追究。新任觀光局長周永暉說，中央地方各階層，只要對觀光發展有幫助的應該用正面方式看待。