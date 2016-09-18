無視國會決議 NCC拒重審中嘉案

2016-09-18

〔記者陳鈺馥、黃佩君、楊綿傑、王孟倫／台北報導〕遠東集團透過私募基金要併購台灣最大有線電視系統商中嘉，立委曾決議要求國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）重審，不料，ＮＣＣ日前回函經濟部投審會表示不會重審，並請投審會繼續審議。時代力量立委黃國昌痛批，ＮＣＣ和投審會根本視立院決議如無物，形同實質放水。

投審會證實 ＮＣＣ回函不重審

投審會證實，已收到ＮＣＣ對中嘉案的回文，ＮＣＣ將維持前任委員決定，不進行重審。官員表示，立院當初決議並非不能審，而是ＮＣＣ重新做成決議之前不能審。最新發展是ＮＣＣ已有「重新決議」，就是不重審，然後，轉給投審會處理。

「馬政府不敢放行的東西，難道林全內閣要放水？我非常憤怒，無法接受！」黃國昌表示，馬政府的ＮＣＣ不顧社會反對，趁著新立委二月一日上任前的一月廿七日，火速允許遠傳入主中嘉。新立委就任後，經濟委員會與交通委員會作成決議，要求ＮＣＣ重審、要求投審會不得在新政府交接前放行。當時的經濟部長鄧振中承諾一定會遵守立法院決議，後來，施俊吉接任新政府的政務委員前，亦曾宣稱新政府會擋下中嘉案。「好不容易擋下來，新政府卻要放行！」黃國昌說。

黃國昌批評，ＮＣＣ不重審中嘉案的決定，究竟是何時召開會議決定的？每個委員是贊成或反對？或者ＮＣＣ根本沒開過委員會，直接視國會決議如無物？究竟哪一個ＮＣＣ委員贊成或反對，都應該給社會交代。

黃砲轟，當初藍綠兩黨、時代力量立委都輪番質詢過當時主委石世豪，反對遠傳併中嘉，「若詹婷怡的態度跟石世豪一樣，那她這ＮＣＣ主委大可不要幹了！新內閣用這樣方式回應民間期待，開什麼玩笑！」

ＮＣＣ︰已經做成行政處分

黃國昌呼籲，林全應出面具體表態承諾，投審會會否決中嘉案，若屆時投審會放行，這個政治責任由誰負責？屆時林全若又說，尊重投審會決定、尊重ＮＣＣ決定，「那他行政院長是幹假的嗎？」

ＮＣＣ發言人翁柏宗解釋，對於中嘉併購案，ＮＣＣ已經做成行政處分在先，而且也於日前函復投審會，內容提到只要具備行政程序法法定事由，就會重新審查，因此也請投審會基於職權就該案之投資架構及投資內容進行實質審查。至於若是中嘉併購案實質投資人被認定其有違反黨政軍退出媒體條款或其他違法情事，ＮＣＣ將依法嚴格審查。

遠傳︰非當事人 不便多做回應

遠傳回應，本案是摩根士丹利亞洲私募基金購買中嘉網路，遠傳並非當事人，因此不便對本案進度多做任何評論或回應。