莫蘭蒂狂掃 金門折損500萬棵樹
〔記者吳正庭、李欣芳／綜合報導〕強颱「莫蘭蒂」挾帶史上十七級最大陣風狂掃金門，造成五百萬株大小林木折損，慘狀直追一九九九年的丹恩颱風，各項災損達新台幣廿一億元。
在莫蘭蒂的強風吹襲下，不少房屋搖晃猶如地震，強風不僅吹倒天后宮牌坊上石塊，金門縣定古蹟「清金門鎮總兵署」的一株三百廿五年老榕樹也橫腰倒下，直接貫穿了總兵署廂房屋頂。
林木損害18億 全縣災損近21億元
金門縣政府指出，各項災損中以林業受損最嚴重，金門各條道路都可看到樹木七零八落橫倒於地，六千公頃的林地有七成受損，其中林區內輕、重傷的風倒木有三百九十五萬株、行道樹四萬一千株，另有一百萬株包括小盆栽在內的綠籬，折損約五百萬株大、小植物，光是林木損害金額就達十八．三億元。
此外，全島道路肝腸寸斷、交通停擺；三萬一千戶的用電戶有八成停電，一萬七千戶用水戶有一萬三千戶停水，農作物更是一片慘狀。金門縣政府初步統計，林業加上農、漁、畜牧業及房屋災損金額約廿一億元台幣。
林全：危機是轉機 重建金門林相
行政院長林全昨前往金門視察「莫蘭蒂」風災指出，他第一時間即與金門縣長陳福海保持聯繫、掌握災情，任何救助與補助均需「從速」、「從寬」及「從簡」處理，林全表示，危機就是轉機，希望金門可以藉風災破壞重新建設，做出長遠規劃，讓金門的林相更美好。
林全指出，金門農損適用天然災害救助辦法，經農委會與地方政府認定後，即可進行相關現金和低利貸款救助；屋損部分，過去是以房屋半倒或全倒做為救助標準，但在台東歷經尼伯特風災後，政府針對未半倒或全倒仍可居住的嚴重受損房屋，制訂救助辦法，金門受災戶將比照台東適用。
林全視察沙美老街屋損時，特別關懷愁容滿面的賣菜阿嬤，得知阿嬤怨嘆「這些還沒賣出去」，林全立刻自掏腰包要「買一百元」的珠螺，一旁的縣議員陳滄江跟進加碼一百元，縣長陳福海快手替林全墊上一百元，賣菜阿嬤頓時笑開懷。
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標題：莫蘭蒂狂掃 金門折損500萬棵樹
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