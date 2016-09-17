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馬勒卡暴風圈觸東半部 台中以北風雨漸增強
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馬勒卡 進逼北台// 宜花北北基今停班課

2016-09-17

苗栗到花蓮以北 嚴防強風豪雨

〔記者吳欣恬、吳亮儀／台北報導〕行進速度減緩，威力仍在增強中的中度颱風馬勒卡，中心今晨預估將抵花蓮東方海面，暴風圈逐步蓋過東部和北部，今天一整天，從苗栗到花蓮以北地區的民眾都要嚴防強風豪雨，加上適逢大潮，上午十一時和晚間十一時，淡水河口和沿岸地區民眾慎防淹水，但是台東今天受背風面氣流沉降運動影響，恐將出現攝氏卅六度焚風。

宜蘭縣、台北市、新北市、基隆市、花蓮縣，今天停班停課。

如果馬勒卡前進路徑持續沿著太平洋高壓邊緣北轉，今晨擦過台灣東北部沿海後轉向偏北方向移動，先逼近中國華東近海，再轉往日本，台灣本島預估明日清晨就會脫離暴風圈，中午前解除海上陸上颱風警報。

氣象局預報中心簡任技正伍婉華指出，馬勒卡暴風半徑為一百八十公里、近中心最大風速每秒四十五公尺（十四級風），暴風半徑和風速都可能再增強，但離強颱門檻仍有段距離，最多僅是「比較大的中颱」。

馬勒卡昨晚十一點半中心在宜蘭南南東方約兩百九十公里海面，移動速度似有減緩趨勢，昨天中午先由每小時廿公里略減為十九公里，晚間再減至十八公里，入夜後更從十八公里轉十五公里，緩步沿東部外海向北北西轉北前進，預計今天到達台灣北部海面轉向時還會再變慢，威力將不再增強。

氣象專家吳德榮表示，要注意颱風接觸陸地後會因地形影響造成結構和路徑稍變動，大體來說，北北基、宜蘭和桃竹苗都要注意強風豪雨。天氣風險公司總經理彭啟明表示，目前氣象局預估馬勒卡颱風中心距台灣最近約一百公里，如果行進變慢，可能和中央山脈產生交互作用，拉近颱風，「那就不妙了」。

速度若變慢 專家：那就不妙了

今天包括宜蘭、花蓮、台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義等縣市會有局部大雨，預估最大雨量落在宜蘭山區，達兩百至四百毫米，其他山區一五○至三百毫米，其他平地則約一百至兩百毫米；氣象局仍提醒注意坍方、落石，且適逢大潮，沿海低窪地區應嚴防淹水及海水倒灌。

風力方面，台東蘭嶼綠島最大陣風可達十四級，基隆、宜蘭、花蓮和新北也可能出現十級以上的狂風，其他地區最大陣風八級。台東今天可能出現卅六度的高溫。

伍婉華指出，後天台灣附近沒有明顯天氣系統主導，天氣仍不穩，迎風面和午後有降雨機會。

中國氣象當局也對福建、浙江、上海沿海發出警告，預估馬勒卡將帶來四到六公尺巨浪或狂浪，加上正值中秋天文大潮，可能帶來嚴重災害。

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  • 莫蘭蒂颱風剛離去，馬勒卡颱風卻又逼近，遭莫蘭蒂吹斷纜繩而擱淺在西子灣的四艘美式圍網漁船，油污影響瀕絕台灣特有種「柴山多杯孔珊瑚」生態，西灣夕照顯得絢麗奪目，工人忙著除污無心欣賞，遊客們則拿著相機記錄這難得的畫面。（記者張忠義攝）

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  • 中颱馬勒卡逐步逼近台灣，宜蘭三星蔥農昨趕忙搶收，希望減少損失。 （記者游明金攝）

    中颱馬勒卡逐步逼近台灣，宜蘭三星蔥農昨趕忙搶收，希望減少損失。 （記者游明金攝）

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