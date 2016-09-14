台裔學者：發展觀光要有風險概念
2016-09-14
〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕旅美學者林夏如今天表示，台灣在發展觀光產業時不能只衝人數，必須了解全世界都在爭取陸客，台灣不是唯一的選項，北京可以用政策控制來台觀光客，未來也可能因為中國經濟成長減緩而使陸客減少，台灣必須有風險管理的概念，發展出自己的觀光策略。
目前任教於美國維吉尼亞大學及香港中文大學的台裔學者林夏如，今天在布魯金斯研究所發表她的新書「台灣的中國難題」。她在回答問題時表示，中國可以用經濟來懲罰台灣，對台灣經濟造成傷害，但對中國本身的經濟影響有限，後座力是在政治方面。
林夏如指出，政府要有能力處理全球化帶來的問題，像陸客就是一個全球化的現象，美、日、歐洲和香港都是如此，台灣首先得承認陸客在各國的比例都在成長，觀光客與政府要分開對待。此外，香港的研究顯示，陸客團其實對香港經濟的效益很有限，現在陸客團減少的同時，自由行的大陸觀光客品質卻在提升。
林夏如說，台灣的新南向政策是好的概念，但市場帶領最重要，包括印度和東南亞國家的市場規模還是太小，也無法帶動台灣產業的升級，台灣應該深化和美、日及歐洲的經貿投資關係。
她指出，民進黨政府上台面臨各項改革議題，要有先後順序與優先概念，不是有人上街抗議就解決，目前還看不到民進黨政府的長期執政計畫。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 魏明谷回應颱風假「放個毛」 原來是秘書小孩…
- 強颱莫蘭蒂來襲 停班停課最新資訊看這裡
- 〈yes123 Q& A〉離職前，假未休完就代表無條件自動放棄嗎？
- 渡邊直美跨海聯誼 相中台男
- 【愛讀書】 《怪物》
- 缺智慧電表 手動版先頂著
- 自由廣場》基本工資調漲5% 政府不負責任
- 南韓面板供貨緊 夏普友達迎轉單商機
- 8歲寄養童找到家 將出養美國
- 鄰居交惡 颱風夜縱火揮刀 3人中刀送醫
- 希拉蕊掛病號 歐巴馬出馬輔選
- 大台中少年英雄獎 即起推薦報名
- 101週年慶第二波 機器人助陣
- 連假就醫門診 健保署APP快易查
- 8局無安打 小熊強投9下破功
- 〈愛情加油站〉不求人 不求你
- 亞洲挑戰盃》禁區失守三分不準 我吞首敗
- 素還真又當賊 向警問好被「識」破
- 吳鈞堯／他們的月亮
- 菲總統︰擬終止巡南海 向俄中軍購
- 尼泊爾「因陀羅節」登場
- 中秋下雨免驚！917才有滿月
- 憂心供應過剩 國際油價下挫
- 105年後新禮廳 擬漲價1.2倍
- 搶看總統府紀念品 陳明珠推薦文建夾
- 追查TRF一條龍 金管會罰7國銀
- 一進門就沒訊號》竹北東平里打手機 室內GG
- 薄瑞光將卸任AIT理事主席 蔡：歡迎常回來走走
- 遺產到手想歸宗 法官替養父說不准
- 荷蘭郵票吸睛 辣模超前衛登場
- 電價合理化 立委籲電力市場改革
- 教師會務假被取消 全教總批北市打壓
- 關鍵時刻》決定打中職 鋒砲首獲複數約
- 兆豐農場被檢舉 防疫所：沒發現虐待
- 網站公告凸槌╱作文得獎超開心 一覺醒來變落選
- 中客團急凍 奮起湖不受影響
- 北市大校務會議投票 戴遐齡續任
- 自由廣場》中研院的「改革工程」如何啟動？
- 張韻明個展《生命之痕》
- 鋸齒幾何 繽紛躍動Ferragamo
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台裔學者：發展觀光要有風險概念
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分