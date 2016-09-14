台裔學者：發展觀光要有風險概念

2016-09-14

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕旅美學者林夏如今天表示，台灣在發展觀光產業時不能只衝人數，必須了解全世界都在爭取陸客，台灣不是唯一的選項，北京可以用政策控制來台觀光客，未來也可能因為中國經濟成長減緩而使陸客減少，台灣必須有風險管理的概念，發展出自己的觀光策略。

目前任教於美國維吉尼亞大學及香港中文大學的台裔學者林夏如，今天在布魯金斯研究所發表她的新書「台灣的中國難題」。她在回答問題時表示，中國可以用經濟來懲罰台灣，對台灣經濟造成傷害，但對中國本身的經濟影響有限，後座力是在政治方面。

林夏如指出，政府要有能力處理全球化帶來的問題，像陸客就是一個全球化的現象，美、日、歐洲和香港都是如此，台灣首先得承認陸客在各國的比例都在成長，觀光客與政府要分開對待。此外，香港的研究顯示，陸客團其實對香港經濟的效益很有限，現在陸客團減少的同時，自由行的大陸觀光客品質卻在提升。

林夏如說，台灣的新南向政策是好的概念，但市場帶領最重要，包括印度和東南亞國家的市場規模還是太小，也無法帶動台灣產業的升級，台灣應該深化和美、日及歐洲的經貿投資關係。

她指出，民進黨政府上台面臨各項改革議題，要有先後順序與優先概念，不是有人上街抗議就解決，目前還看不到民進黨政府的長期執政計畫。