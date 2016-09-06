錄音檔曝光 羽協醞釀報復？
讀者爆料
〔記者廖聿偉、廖淑玲／綜合報導〕羽球女將戴資穎於里約奧運未穿贊助球鞋爭議，引爆協會和鉅額贊助款流向問題，羽協雖在八月廿三日的理監事會後公開道歉，並強調不會懲處戴資穎，但會議內容錄音檔流出，羽協「主戰派」不僅全力慰留秘書長蔡鴻鵬，並醞釀展開反擊，其中錄音譯文更清楚提及，「沒有說不能動廖冠皓」。
理監事會議 「沒有說不能動廖冠皓」
本報接獲讀者投書，羽協在理監事會中並未真心檢討是否有所疏失，反而主戰氣氛濃厚，並提供關鍵錄音檔還原會議過程，包括欲蒐證相關內容，針對召開記者會抨擊羽協的立委黃國書提告、慰留蔡鴻鵬繼續擔任秘書長，並強調，「當時只說不能碰戴資穎，沒說不能動廖冠皓」等。
根據記者求證，八月廿三日羽協為奧運戴資穎球鞋事件召開臨時理監事會，會後由理事長程俊琅出面道歉，表示不會懲處戴資穎，也會檢討協會與贊助商的合約問題，避免日後發生爭議。但記者會前的會議中，羽協理監事發言並不認為對選手罰款有錯，發言充斥「這樣的選手非教訓不可」、「如果讓秘書長辭職，就證明羽協有錯，所以不能讓他辭…」。
鼓掌贊同慰留秘書長蔡鴻鵬
該理監事會議討論提案，包括秘書長蔡鴻鵬已辭職一案，理事長程俊琅曾報告秘書長已辭，並已將個人物品搬走，詢問理監事是否同意蔡請辭，但理監事發言一面倒支持蔡鴻鵬，肯定蔡鴻鵬對羽協的「貢獻」，最後並執意做成決議，要求程俊琅必須盡全力慰留蔡鴻鵬。
羽協理事會譯文中，羽協理事長程俊琅確實有提及與贊助商相關的協議，必須再檢討，待方案出爐後會向理監事會報告。昨晚程俊琅表示，因丈人過世，目前忙於處理相關後事，針對羽協所有事務暫不回應。
蔡鴻鵬︰正在交接不可能留任
理監事會議鼓掌贊同慰留蔡鴻鵬續任，蔡鴻鵬表示：「我當時並未在該場會議之中，辦公室的東西也早已清空，目前正處理交接事宜，絕對不可能留任。」針對羽球協會收支明細表、罰款收入和其他收入等細項，蔡鴻鵬皆以卸任為由，拒絕回應任何問題。
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