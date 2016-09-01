溢價四成五收購？ 投資人不買帳
2016-09-01
樂陞開盤 一路跌停到終場
〔記者張慧雯／台北報導〕針對收購案破局惹議，樂陞昨並未重大訊息說明，反而是由董事長許金龍搶在開盤前發出「致股東公開信」，表示不排除以經營團隊名義，以每股一二八元進行公開收購，較昨收盤價溢價高達四成五。但投資人似乎不信，樂陞昨股價開盤後就跌停到終場，且賣單高掛一‧七萬張；還有投資人在臉書成立「樂陞收購自救會」，昨就湧入上千人加入。
未發重訊 只見董座公開信
許在致股東公開信中指出，「公司的價值由股東決定，期待所有股東切勿因恐慌等心理因素而損及投資回報」；「如果這場風暴是因為日商定價一二八元的收購期待而產生，請給我時間，我會窮盡所有努力籌集資金，以經營團隊買回（management buy out）方式，在最短時間內完成資金籌措，以一二八元發動公開收購，滿足市場期待。」
樂陞也強調，任何打擊公司價值的謠言影射，一定採取法律行動追究到底！也會主動配合檢調打擊各種傷害股東權益情事。
臉書上「樂陞收購自救會」放上股價跌停板的照片，短短一天湧入一千五百多人加入。有人大罵投審會，也有人直指金管會法規有漏洞，也有投資人發問「樂陞說他們也是受害人，你們認為是嗎？」更有人在發動「要在九月二日星期五早上十一點至金管會陳情跟抗議，要先調查是否能來，人越多越好」。
還有投資人到獨立董事陳文茜的「文茜的世界周報」臉書留言，「樂陞獨董：請問你的公司和大股東在做什麼？」投資人四處申訴、吐苦水，還貼上各機關單位的電話，要投資人「一人一通救自己的股票」。
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