未落實洗錢防制 旺旺友聯遭罰480萬

2016-08-31

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會昨公布最新裁罰案，旺旺友聯產險因為違反保險法多項規定，包括「未落實辦理洗錢防制作業，顯有內稽內控疏失」及「不當保單承攬」等，被金管會核處四八○萬元及三項糾正。

兆豐銀紐約分行因違反美國反洗錢法而遭重罰事件尚未落幕，旺旺友聯被開罰的缺失之一未有效建立洗錢防制作業，因此高度受到矚目。

金管會保險局副局長施瓊華表示，金管會辦理一般業務檢查時，發現旺旺友聯辦理保險業務違反保險法相關規定，昨討論通過處分案。

金管會指出，旺旺友聯共有六大違規事項，包括未依規定承保辦理火險、團體傷害險等作業、未落實內稽內控等，合計被開罰四八○萬元。

施瓊華說，法務部及外交部要求建立洗錢或反恐名單，但旺旺友聯未配合，在辦理防制洗錢作業時未建立有效管理程序，不利總分支機構勾核及查詢洗錢防制。

至於國內是否曾發生透過保險公司洗錢的案例？施瓊華表示，雖然產、壽險業目前皆未發生洗錢案件，但仍要求保險業者嚴格遵守，這次開罰主要是針對未能有效落實洗錢防制規定。