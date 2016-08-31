新聞透視》督導小組還未釋疑 名單先引爭議

2016-08-31

記者鄭琪芳／特稿

兆豐銀紐約分行案愈滾愈大，外界的疑慮也愈來愈深，更對目前的行政及司法調查產生質疑。為此，行政院長林全昨宣布成立督導小組，督導此案的行政與司法調查；但是，先不說督導小組是否疊床架屋？能夠發揮多少功能？光是小組成員就引起一些質疑，恐怕還未釋疑就先製造新的爭議。

兆豐案雖是馬政府留下的爛攤子，但新政府對此案的調查也引發不滿。行政調查部分，由金管會成立跨部會專案小組調查，但金管會本身就可能涉及監理不周；加上兆豐銀紐約分行違反美國反洗錢法期間，正是現任兆豐金董事長徐光曦擔任總經理，難免遭質疑「自己人查自己人」。

司法調查部分，兆豐銀本月十九日揭露此案，前財政部長張盛和與前兆豐金董座蔡友才二十二日「餐敘」，本報二十四日披露此事，檢調直到二十九日才約談兩人；不論兩人有無串供，難脫「瓜田李下」之嫌，檢調動作如此之慢，令人不解。

目前兆豐案的調查似乎陷入膠著，看不出具體進展，林揆宣布由督導小組監督行政與司法調查。不過，翻開小組成員名單，多是綠營首度執政時的公股銀行董座，可能引發政治聯想，而且有些人已退休多年，能否協助釐清錯綜複雜的案情，也有一些質疑。

另，督導小組成員之一的前土銀董座吳繁治，雖是獨派大老吳澧培堂弟，但他二○一一至二○一三年曾以潤泰與寶成集團合組的潤成投資代表人身分擔任南山人壽董事。金融界人士表示，吳與兆豐金大股東寶成蔡家關係佳，因此跟兆豐內部熟悉，由他擔任督導小組成員，可能有爭議。