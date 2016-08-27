經濟勞動部長邀談七休一 企業提3彈性配套
國定假日 勞工公務員應一致
〔記者黃佩君、羅倩宜／台北報導〕經濟部長李世光昨邀集六大工商團體談勞資爭議，並找來勞動部長郭芳煜共同對話。工商界提出國定假日一致、增加彈性工時、七休一納入各行業需求等三大訴求。李世光表示，將陳請行政院出面整合各部會協商；出席的工商團體代表也釋出善意，若訴求協商提至政院層級、並納入執政黨黨團總召，且得到具體回應，願在九月初重回基本工資審議會議。
兩部長昨在中油大樓與工總、商總、工商協進會、工業協進會、中小企業總會及工業區廠商聯合總會等六大工商團體，進行三小時「不對外開放」對話。
李世光宣稱，這是「良性溝通的開始」，並未有衝突性發言；而工商團體一致提出「國定假日應勞工與公務員一致」、「為因應歲修、急單需求與行業特性，建立更具彈性的延長工時」、「七休一特例裁量基準納入各行業需求」等三大訴求。
工商團體軟化 擬返工資審議
六大工商團體在前一天已先行協商，他們要求協商應拉高到政院層級，並邀執政黨立院黨團總召柯建銘、勞方代表及各部會參加，「民進黨已完全執政，行政部門應與國會溝通，讓黨籍立委能有效推動政策。」另客運業涉及交通部、屠宰業涉及農委會，都有跨部會協調的必要。
工總提出旺季、急單、歲修等應擴大彈性工時訴求。工總表示，每年機器設備大修，至少十天半個月，須一貫作業；另偶有兩週須交貨急單，也須加班人力；工業協進會表示，全台灣有很多小型工廠，員工只有兩、三個人，人力調度跟服務業一樣困難。
40個服務行業 難執行七休一
七休一爭議衝擊最大是服務業。商總理事長賴正鎰在會中提出，旗下客貨運、旅遊、殯葬等四十個行業不適合納入「七休一」，希望勞動部解決困難；他轉述：「（勞動）部長提了勞基法部份條文修正可讓部分行業排除在外，但我要回去再跟四十個公會談論。」
工總、商總、工業協進會都表示，若能落實三項訴求，當然願回基本工資審議談判桌。工商協進會理事長林伯豐說，「我是不會出席，但要不要派秘書長去，再考慮看看」；立場似已鬆動。
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