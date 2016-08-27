離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
〔記者鄭琪芳／台北報導〕兆豐銀行紐約分行違反反洗錢法遭美國重罰案，因涉及「巴拿馬文件」而愈滾愈大。事實上，這次牽扯進去的兆豐銀巴拿馬分行，二○一○年就曾違反洗錢防制法，遭巴拿馬監理機構於二○一三年三月開罰兩萬美金。兆豐銀巴拿馬分行一再捲入洗錢疑雲，到底只是申報不當，還是真有洗錢之嫌，外界疑慮愈來愈深。
違反反洗錢法時 曾銘宗任常董
值得注意的是，二○一○年，兆豐銀巴拿馬分行違反反洗錢法，當時兆豐金兼兆豐銀董事長就是蔡友才，總經理為現任董事長徐光曦；前金管會主委、現任國民黨立委曾銘宗，則以財政部次長身分兼任兆豐銀常務董事。二○一三年，巴拿馬監理機關開罰，蔡友才及徐光曦仍分別擔任董總，但曾銘宗已不是兆豐銀常董。
兆豐銀在巴拿馬設有巴拿馬市及科隆自由貿易區兩家分行，美國紐約州金融服務署（NYDFS）文件指出，兆豐銀紐約分行與巴拿馬分行有可疑資金往來，其中一些客戶是「巴拿馬文件」列管的帳戶。兆豐銀清查後發現，客戶屬於「巴拿馬文件」列管的有兩百多件，且多來自台灣，少部分來自新加坡、香港。
事實上，兆豐銀巴拿馬分行並非第一次涉入洗錢疑雲，根據兆豐銀「一○二年度年報」，在「違法受處分及主要缺失與改善情形」部分，揭露「本行巴拿馬地區分行因二○一○年未能符合當地之洗錢防制規定，經當地監理機關於二○一三年三月十二日核處美金兩萬元罰款」。
內控聲明書 蔡友才有簽名
兆豐銀並針對此案提出多項改善措施，包括︰當地主管機關檢查所需說明文件均已改採西文報送；已修訂人力資源作業手冊，將洗錢及防恐名單比對、保密條款等納入手冊；洗錢防制手冊已將存戶關戶、卷宗保管、法遵報告書等納入規範；已任命獨立行使職權之法遵主管等。
而且，當年度年報的「內部控制制度聲明書」提及，「…本年度各單位內部控制及法規遵循情形，除附表所列事項外，均能確實有效執行…。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一七一條及第一七四條等之法律責任」，當時在聲明書上簽名的就是蔡友才及徐光曦。
未記取教訓 紐約、澳洲接著出包
不過，兆豐銀顯然沒有落實內控及法遵，除了巴拿馬分行，澳洲分行、紐約分行也出包，且都是違反反洗錢法。一位金融界人士表示，或許是澳洲分行未被開罰，巴拿馬分行罰款金額又不高，兆豐銀不以為意，才會再犯同樣的錯誤，兆豐銀的內控及法遵真的有很大問題。
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