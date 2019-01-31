機芯裝飾大師新作 蛋白石女錶驚豔巡展

2019-01-31

﹝記者方惠宗／台北報導﹞唯美與機械可以並存？對「機芯裝飾大師」Romain Gauthier而言，總有新意；眼前這款Insight Micro-Rotor蛋白石仕女腕錶驚艷動人。

一年一度的「SIHH」日內瓦錶展才落幕，獨立製錶師Romain Gauthier在展上大獲矚目的Insight Micro-Rotor蛋白石仕女腕錶即展開全球巡迴、昨（30）日抵台，引人親眼見證唯美夢幻的蛋白石，如何出神入化的化為時分鐘錶盤及小秒盤，主夾板亦配上蛋白石飾面。

Romain Gauthier此作採用產自南澳大利亞、「世界蛋白石之都」庫伯佩地（Coober Pedy）小鎮的半透明水晶蛋白石，原石由寶石商在半世紀前採集。這種珍貴的蛋白石被認為是最高品質，因為它高度穩定的內部結構使其繞射光線，從而產生絢麗色彩，其高密度令光澤歷久不變，不過易碎，極度考驗工藝師的精工巧手。微妙的是，由於每枚蛋白石錶盤和主夾板蓋都不相同，並且每個微型擺舵的鑽石鑲嵌排列方式也有分別，令每一款腕錶皆是獨一無二。佩戴上，錶殼直徑39.5毫米配上白色天然橡膠錶帶，即使是纖細手腕也非常舒適。

圖片提供：Romain Gauthier

Romain Gauthier Insight Micro-Rotor蛋白石仕女腕錶，錶盤及小秒盤均由蛋白石、在精巧手工之中完成。圖為18K紅金版，台幣368萬元，全球限量發行5只。

錶盤和主夾板面採用產自「世界蛋白石之都」庫伯佩地的半透明水晶蛋白石；原石由寶石商在半世紀前採集。

透過藍寶石水晶玻璃錶底，微型擺舵帶動齒輪輪系運動的精妙過程盡收眼底。

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