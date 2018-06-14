機芯裝飾大師 展現百年製錶工藝

2018-06-14

〔記者林欣若／台北報導〕瑞士獨立製錶品牌Romain Gauthier每一款腕錶的機芯以手工打磨修飾，每個機芯零件平均需經過20小時、13種角度修飾，因此每年產量僅50至60只，為了推廣百年手工製錶工藝，創辦人Romain Gauthier與機芯裝飾工坊負責人Sylvie Devaux來台示範手工倒角處理步驟，一展精緻的手工傳統技藝。

Romain Gauthier的機芯裝飾有著品牌獨特美學特徵，包含光面與霧面交錯呈現的視覺對比、刻意為之的圓弧式倒角，這些美學特徵皆無法以機器加工，Sylvie Devaux全程以手工處理，首先以精鋼銼刀磨出邊緣斜角，接著打磨斜角至錶面平整，接著以陶瓷刀、4種不同密度的砂紙拋光，最後以瑞士汝拉山區專有的龍膽木莖幹風乾後製成的工具沾取1微米鑽石膏拋光，才能完成光亮平滑的圓弧式倒角。

這次的機芯裝飾大師課程專為品牌藏家、鐘錶愛好者打造，課程中Romain Gauthier親自說明他的製錶哲學、介紹品牌100％自製機芯中的頂尖手工裝飾細節，並由Sylvie Devaux示範齒輪橋板的手工倒角處理，隨後則由課程參與者親自動手操作，體驗手工倒角處理過程，課程結束後由Romain Gauthier頒發授課證書。