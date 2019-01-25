金豬步新局：Nike百家衣風格鞋

2019-01-25

記者林欣若／台北報導

過去幾年，Nike從十二生肖、年畫、玉壺、煙花等極具東方意象的元素擷取靈感，打造節慶意味十足的農曆新年系列，今年以百家衣為主題，將十二生肖以拼接方式呈現，象徵平安納福、長命富貴。

百家衣是利用拼接組合成的布料，代表著吉祥喜慶兆頭，Nike今年的農曆新年系列集結過去Nike生肖產品設計精髓，透過兩種風格的圖案演繹百家衣，一種是東方傳統的幾何拼接式縫製圖案，將十二生肖重新組合；另一種是以十二生肖形象為內容的馬賽克式圖案，包括Nike KYRIE 5、Nike Zoom Pegasus Turbo、Nike Vapormax 2019、Nike Air Max 98、Nike Air Max 270、Nike Blazer等經典鞋款，都換上充滿節慶感的新裝。

其中Nike KYRIE 5 CNY在鞋跟穩定部位和以捕蠅草為靈感的飾片上採用百家衣幾何拼接圖案，鞋底圖案也呼應主題配色；Nike Zoom Pegasus Turbo CNY在中底部位放上有如「恭喜發財」作揖手勢，很有新年味；Nike Air Max 98 CNY則是融合六種材質的百家衣，每一種材質都來自Nike過往精采之作，例如鞋舌是2009年牛年Nike Air Max 1後跟上的專利皮革材質，鞋面是2013年蛇年Nike Air Force 1的人造蛇皮材質，以深紅色、金色以及亮黃色等為主題色，靈感源自歷史上皇權貴族的服飾，Nike希望藉由這一系列鞋款，將華人的新年習俗推廣至全世界。

圖片提供／Nike

Nike Air Max 98 CNY男款以百家衣概念，集結過去農曆新年系列特色，7,600元。

Nike KYRIE 5 CNY在鞋跟穩定部位和以捕蠅草為靈感的飾片上，採用百家衣幾何拼接圖案，4,200元。

Nike Zoom Pegasus Turbo CNY在中底部位放上有如「恭喜發財」作揖手勢，5,900元。

2019 Nike Air Max 98 CNY女款的後跟標籤上，與Nike Air Force 1 Low龍年系列相類似之彩虹光澤的材質，7,600元。

Nike Blazer（左）3,400元、Nike Air Max 270（中）5,500元、Nike Air Vapormax 2019 Flyknit CNY（右）6,500元。

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