金豬步新局：Vans潮流聯名豬

2019-01-25

記者林欣若/台北報導

運動休閒品牌Vans近幾年在農曆年前皆推出生肖系列,秉持著以街頭滑板起家、叛逆不服輸的精神,生肖系列同樣向街頭潮流靠攏,去年以獒犬帶出狗年霸氣精神,今年的豬年系列找來中國設計師蘇五口和其品牌Purlicue合作,以「Laid Back, Not Lazy」為主題,詮釋當下年輕人忠於自我、喜好自由的精神 。

Year of the Pig 豬年生肖聯名系列包括Era、Sk8-Hi Reissue、Old Skool三款鞋型,以「放大」為設計主軸,鞋跟的「Vans Off The Wall」標誌被放大、可拆卸的鞋側條紋以及可自由更換的鞋帶都被加寬,打造更隨興自由的風格。Era鞋款的鞋面使用帆布與麂皮拼接,藕粉紅與奶白的鞋身分別搭配黑色、紅色鞋底,形成強烈對比;Sk8-Hi鞋款則沿用了Vans經典的黑、紅色為鞋身主色調,搭配藕粉紅的鞋底與加粗的白色鞋側條紋,玩味十足;Old Skool鞋款分別採用藕粉紅色的tone-on-tone配色,另外一款則以奶白鞋身配上鞋舌上的紅白棋盤格紋,型格十足,全系列在鞋內襯都印有「VANS & PURLICUE Year of the Pig」聯名字樣,鞋底則印上「The Fat Year」,令人莞爾。

圖片提供/Vans

Vans新年系列以「Laid Back, Not Lazy」為主題,為在繁囂世界中努力工作的年輕世代提供多一種生活態度。

Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Era,刻意加寬的鞋帶與放大鞋後跟標記,更有個性,2,180元。

