金豬步新局：Vans潮流聯名豬

2019-01-25

記者林欣若／台北報導

運動休閒品牌Vans近幾年在農曆年前皆推出生肖系列，秉持著以街頭滑板起家、叛逆不服輸的精神，生肖系列同樣向街頭潮流靠攏，去年以獒犬帶出狗年霸氣精神，今年的豬年系列找來中國設計師蘇五口和其品牌Purlicue合作，以「Laid Back, Not Lazy」為主題，詮釋當下年輕人忠於自我、喜好自由的精神 。

Year of the Pig 豬年生肖聯名系列包括Era、Sk8-Hi Reissue、Old Skool三款鞋型，以「放大」為設計主軸，鞋跟的「Vans Off The Wall」標誌被放大、可拆卸的鞋側條紋以及可自由更換的鞋帶都被加寬，打造更隨興自由的風格。Era鞋款的鞋面使用帆布與麂皮拼接，藕粉紅與奶白的鞋身分別搭配黑色、紅色鞋底，形成強烈對比；Sk8-Hi鞋款則沿用了Vans經典的黑、紅色為鞋身主色調，搭配藕粉紅的鞋底與加粗的白色鞋側條紋，玩味十足；Old Skool鞋款分別採用藕粉紅色的tone-on-tone配色，另外一款則以奶白鞋身配上鞋舌上的紅白棋盤格紋，型格十足，全系列在鞋內襯都印有「VANS & PURLICUE Year of the Pig」聯名字樣，鞋底則印上「The Fat Year」，令人莞爾。

圖片提供／Vans

Vans新年系列以「Laid Back, Not Lazy」為主題，為在繁囂世界中努力工作的年輕世代提供多一種生活態度。

Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Era，刻意加寬的鞋帶與放大鞋後跟標記，更有個性，2,180元。

Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Era，刻意加寬的鞋帶與放大鞋後跟標記，更有個性，2,180元。

Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Era，2,180元。

Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Sk8-Hi，2,980元。

Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Sk8-Hi，2,980元。

Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Old Skool，2,780元。

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