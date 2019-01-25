金豬步新局：Vans潮流聯名豬

記者林欣若／台北報導
運動休閒品牌Vans近幾年在農曆年前皆推出生肖系列，秉持著以街頭滑板起家、叛逆不服輸的精神，生肖系列同樣向街頭潮流靠攏，去年以獒犬帶出狗年霸氣精神，今年的豬年系列找來中國設計師蘇五口和其品牌Purlicue合作，以「Laid Back, Not Lazy」為主題，詮釋當下年輕人忠於自我、喜好自由的精神 。
Year of the Pig 豬年生肖聯名系列包括Era、Sk8-Hi Reissue、Old Skool三款鞋型，以「放大」為設計主軸，鞋跟的「Vans Off The Wall」標誌被放大、可拆卸的鞋側條紋以及可自由更換的鞋帶都被加寬，打造更隨興自由的風格。Era鞋款的鞋面使用帆布與麂皮拼接，藕粉紅與奶白的鞋身分別搭配黑色、紅色鞋底，形成強烈對比；Sk8-Hi鞋款則沿用了Vans經典的黑、紅色為鞋身主色調，搭配藕粉紅的鞋底與加粗的白色鞋側條紋，玩味十足；Old Skool鞋款分別採用藕粉紅色的tone-on-tone配色，另外一款則以奶白鞋身配上鞋舌上的紅白棋盤格紋，型格十足，全系列在鞋內襯都印有「VANS & PURLICUE Year of the Pig」聯名字樣，鞋底則印上「The Fat Year」，令人莞爾。
圖片提供／Vans
-
Vans新年系列以「Laid Back, Not Lazy」為主題，為在繁囂世界中努力工作的年輕世代提供多一種生活態度。
-
Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Era，刻意加寬的鞋帶與放大鞋後跟標記，更有個性，2,180元。
-
Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Era，刻意加寬的鞋帶與放大鞋後跟標記，更有個性，2,180元。
-
Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Era，2,180元。
-
Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Sk8-Hi，2,980元。
-
Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Sk8-Hi，2,980元。
-
Vans Year of the Pig 豬年生肖聯名系列Old Skool，2,780元。
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv