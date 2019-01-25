精品豬迎新春：小豬手拿包

2019-01-25

記者王瀅娟／台北報導

Lanvin以特別設計的卡通Q版小豬慶祝豬年到來，將皮革裁剪出小豬的正面剪影，再以車縫線描繪豬頭與豬身，皮革背面的天然毛絨彷彿小豬的體毛，讓小豬更顯活潑生動，共有黑色、藕粉色與粉膚色三色，黑色搭配鑲嵌黑色水晶與黑色鉚釘豬鼻與銀色鉚釘眼睛，藕粉色搭配鑲嵌紅色水晶與白色水晶豬眼，身形以車縫線表現；粉膚色搭配鑲嵌白色水晶與金色鉚釘口鼻，顯得相當精細。這塊裝飾精緻的皮革結合了亮面皮革手拿包與零錢包，有經典黑色，與年節喜慶的紅色和金色，也被做成可拆卸的裝飾搭扣。可斜揹的鍊帶小包是再精進版，將頭部做成包蓋，身體則裝飾於包身，有黑色與粉膚色兩色，各搭配黑色與金色水晶，銀色鉚釘點出五官，造型小巧亦可當服裝配飾。

圖片提供／Lanvin

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