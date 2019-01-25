精品豬迎新春：Longchamp小豬的調皮遊戲

2019-01-25

記者王瀅娟／台北報導

Longchamp豬年限定Le Pliage小羊皮折疊包大膽地以簡單的線條描繪小豬，正面有渾圓的豬屁屁與捲捲的尾巴，翻到背面才會看到小豬的真面目，可說神「豬」見首不見尾，定調了此包俏皮的調性。翻開包蓋，發現這隻調皮小豬居然放了一個屁，令人會心一笑。

此系列採用梅蒂斯小羊皮製作，有經典黑色以及與小豬膚色接近的藕粉色，共推出小型摺疊托特包與旅行袋2種尺寸，以及2款全新包型，一款是附有小豬鼻形口袋的小型皮革斜揹包，另一款是採用透明PVC材質打造Le Pliage包型，搭配可拆卸的小豬鼻零錢包，可以當包包掛飾，也可放在包內當作一種展示品，透露數位時代人們急欲於社群媒體上展現自我的狀態，亦是向Longchamp藝術總監Sophie Delafontaine於1988年設計的Le Pliage Aquarium透明包致敬。經典的小型托特包亦將肩揹帶扣環自包耳更動至提把內側，使包身在肩揹時可以更挺；旅行袋背面也多了可以放護照與票券的拉鍊內袋，更方便旅行者通關，顯示出設計上的與時並進。

Longchamp還特別為此系列製作動畫影片，可愛的小男孩追逐著小豬，在一只又一只的Le Pliage豬年限定包間上竄下跳，令人聯想到法國老少咸宜的經典故事「小王子」，充分展現此系列調皮童趣的調性。

圖片提供／Longchamp

Longchamp豬年限定Le Pliage小羊皮旅行袋，33,700元。

Longchamp推出豬年限定Le Pliage系列，背面才現出小豬真面目，旅行袋另多了拉鍊內袋（左上），可放護照與票券。

Longchamp豬年限定Le Pliage小羊皮斜揹小包，8,800元。

Longchamp豬年限定Le Pliage透明PVC托特包附小羊皮豬鼻零錢包，13,300元。

Longchamp為豬年限定Le Pliage拍攝動畫影片，小男孩追著小豬跑，在包包間上竄下跳，活潑調皮。

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