第一屆台北時裝週之星：Seivson

2019-01-18

記者王瀅娟/台北報導

台北時裝週採取報名後進行甄選的方式,由5個評審組成的評審團,從中選出動態秀品牌,最後選出8個風格各異,然而水準相當高且齊整的品牌,成為台北時裝週的8個亮點。

翻轉公主

Seivson是由設計師申子芹與藝人宋米秦一同創立的女裝品牌,品牌名稱結合了「Nos 」「Vies」兩個法文字,意為「我們的生活」,創立時剛好兩人都面臨人生的轉捩點,因而將所有字母反過來排列成為品牌名字,象徵翻轉人生。

服裝 不只一種穿法

設計上除了要好看,更喜歡多點功能性的設計,讓衣服不單只有一種輪廓,還可透過不同的穿法讓服裝不斷進化。

2019春夏系列創作靈感源自設計師相信每個女生都十分享受攬鏡自照的私密時間,透過這段私密時間與內在自我對話交流,同時幻想美好的未來,從經典攬鏡自照的童話「白雪公主」場景出發,定調「誰是世上最美麗的女人?」為主題,風格遊走於女孩與女人之間,白雪公主、蘋果、魔鏡等圖像與「Who is the fairest of them all ?」等標語成為服裝上顯眼的標記,宮廷服裝的細節以現代方式詮釋,如圓肩短袖襯衫搭配可拆式長袖,創造出現代宮廷袖。

(台北時裝週徵選條件:服裝要在台灣本地生產或銷售,且要發表2季以上完整系列,有能力在去年11月30日前完成2019春夏系,至少30個以上的Look,具備台灣或華人元素的品牌,或依法在台灣設立即可。評選入圍者可得到文化部贊助免費辦品牌秀。)

圖片提供/樺舍公關、台北時裝週

以「誰是世上最美麗的女人?」作為定調的Seivson,舞台上以女人更衣間的衣架作為串場。

Seivson 2019春夏遊走於女孩與女人間,也展現品牌強調的曖昧氛圍。

白雪公主是Seivson 2019春夏主要圖騰之一,T裇上空白的臉龐可帶入任何人。

Seivson 2019春夏以拼接長袖的圓肩襯衫展現現代宮廷風。

Seivson 2019春夏以獨特的皺褶面料與Oversize的設計創造出風衣的前衛感。

Seivson 2019春夏比基尼綁帶上衣既可單穿,也可外搭在襯衫或T恤外。

