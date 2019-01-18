第一屆台北時裝週之星：JUST IN ××

2019-01-18

記者王瀅娟／台北報導

台北時裝週採取報名後進行甄選的方式，由5個評審組成的評審團，從中選出動態秀品牌，最後選出8個風格各異，然而水準相當高且齊整的品牌，成為台北時裝週的8個亮點。

JUST IN Taipei

三度登上紐約時裝週官方日程的JUST IN ××，為了台北時裝週特別重新策畫已經於紐約發表過的2019春夏系列，以台北為主題，結合Google Map台北與紐約的街景地圖投影，搭配台北味十足的音樂，打造全新的觀秀體驗。

設計師周裕穎表示，伍佰的《時尚狗》、林強的《向前行》、陳奕迅的《Taipei City》、謝和弦的《台北台北》，基本上就是他到台北打拚至今十幾年的心路歷程，看著台北從沒捷運到有捷運、繁華從西門町、東區到信義區，「其實台北是有點混亂的，不是所有東西都很美，但這就跟我這一季要表達『美麗不只一種標準』有所呼應，所以我找了很多在台北生活的素人來走秀，都是我在生活和工作上碰到的人，比如外國英文教師、高級珠寶保全、我常去的炸雞店的店員等等，有各種體型長相。衣服應該是為不同的人與身材進行美化，將人的意識與自我喜好表現在服裝上。」

態度就是最好的風格

周裕穎也對現今美的同質性做出批判，比如化妝整形到相差無幾的「網美臉」，他秀上就把模特兒打扮成雙胞胎，也找真的雙胞胎來走秀；而修圖修過頭修到背景都歪斜也沒發現，則以大量歪斜的線條、扭曲變形的圖案與刻意的稜角與斷裂來表現；無處不出現的「手」則是嘲諷知名雜誌P圖P到多一隻手的事件。他認為，台灣不缺高級精品，但缺的是自己的風格，「所以我穿的背心上印『時尚無用』，因為重要的是態度和自信，有這些的人穿什麼都有自己的風格。」

（台北時裝週徵選條件：服裝要在台灣本地生產或銷售，且要發表2季以上完整系列，有能力在去年11月30日前完成2019春夏系，至少30個以上的Look，具備台灣或華人元素的品牌，或依法在台灣設立即可。評選入圍者可得到文化部贊助免費辦品牌秀。）

圖片提供／樺舍公關、台北時裝週

JUST IN ××結合Google Map台北與紐約的街景地圖投影，重新詮釋2019春夏台北版的主題。

JUST IN ××結合Google Map台北與紐約的街景地圖投影，重新詮釋2019春夏台北版的主題。

JUST IN ×× 2019春夏秀找來炸雞店店員走秀。

JUST IN ×× 2019春夏歪斜的線條與刻意突出稜角的袖子嘲諷目前網美修圖修到出現「超自然」的亂象。

JUST IN ×× 2019春夏有許多真真假假的設計，比如看起來像割破的牛仔褲，但實際上是印上牛仔褲圖樣的短裙，但又拼接了真的牛仔褲，似乎也反映了現今網路世界真真假假難以辨認的現象。

周裕穎（右）在台北時裝週JUST IN ×× 2019春夏秀上穿「時尚無用」標語背心，認為風格最重要。

邀請許多在台北生活的素人好友一起來走秀，是設計師周裕穎以台北為主題，強調衣服應該不只是適合完美身材的模特兒，美也不只有一種標準。

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