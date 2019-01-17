2019-01-17

〔記者王瀅娟／台中報導〕Miu Miu台中店搬遷至台中大遠百全新開幕，為品牌全台第一間採用義大利Bardiglio銀灰色大理石外觀的專門店，搭配拋光金屬邊框的大型櫥窗設計，視線穿透明亮，柔和的大理石搭配天藍色調內裝，令全新的Miu Miu展現既奢華又有親和力的氛圍。

Miu Miu台中大遠百店占地60坪，天藍色的天花板連接天藍色錦緞品牌標誌緹花壁紙，延伸至地板的天藍色地毯，搭配內襯錦緞面料的展示層板與玻璃鏡面的陳列櫃，散發強烈的摩登感，以及專屬Miu Miu的甜美叛逆氣息。全新專門店販售全系列服裝與配件，目前上市早春系列。

為慶祝開幕，Miu Miu特別為此店推出全球獨家限量異材質拼接多功能吊飾，可掛在包包上裝飾，打開就是可上肩的小購物袋；Miu Miu以印上品牌經典格紋或圓點的斜紋布拼接小牛皮，共有4色，限量共100只。此外，春夏系列的波卡圓點芭蕾舞鞋、貓咪圖紋芭蕾舞鞋與網眼布料鑲嵌水晶休閒鞋也搶先在此獨家販售。

Miu Miu台中大遠百開幕限定波卡圓點芭蕾舞鞋，28,000元。

Miu Miu台中大遠百限定全球獨家異材質拼接多功能吊飾，可打開，變身購物袋。共有4色，限量共100只。

Miu Miu台中展店 孟耿如愛上甜美小叛逆

Miu Miu台中大遠百全球獨家格紋異材質拼接多功能吊飾，12,500元。

孟耿如示範Miu Miu早春系列，洋裝135,000元，Miu Lady水晶裝飾亮片包66,000元，銀色鑲鑽高跟涼鞋32,000元。

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