情人節攻心為上 就飾LOVE ─Gucci里拉琴頌揚愛情 Longchamp愛情密語 Miu Miu童趣愛心

2018-02-07

〔記者王瀅娟／台北報導〕情人節將至，品牌紛推情人節商品，描繪心中的愛情樣貌。Gucci以早春系列中扮演重要角色的里拉琴飾品展開序曲，靈感源自古希臘神話中「太陽神」阿波羅彈奏里拉琴追求月桂女神達芙妮的愛情故事，包括戒指、手部飾品、項鍊與髮飾。「Blind for Love（執迷於愛）」則是品牌創意總監Alessandro Michele自上任以來便不斷傳佈的真愛教條，應用珍珠繡在GG Marmont包款上，搭配柔媚的粉色與花朵刺繡，更加浪漫洋溢。

Longchamp情人節限定手拿包亦以粉色為主，印上飛馬、愛心、星星、馬蹄鐵與幸運草等可愛圖案，以及意為愛人（L’Moureux）、我愛你（Je t’aime）、大膽（L’audacieux）和永遠（Toujours）等法文詞語，傳遞愛情密語。

Miu Miu則以手繪愛心表達愛意，帶有童趣感的粉紅愛心搭配紅色絲線，宛如正在飄升的氣球，洋溢歡愉氣氛；可合在一起或拆開佩戴的愛心吊飾十足傳達Miu Miu女郎的玩心，也可與情人一人一半，永不分離。

Loewe則在經典的Barcelona肩揹包、T-Pouch手袋與長夾等單品加上七彩愛心，愛心圖案採用皮革鑲嵌工藝製成，襯以黑底更突顯繽紛，表達戀愛心情。