Loro Piana飄逸春夏 絲質性感

2019-01-11

〔記者王瀅娟／台北報導〕義大利頂級奢華品牌Loro Piana春夏系列以航海為靈感，海軍風格的條紋、裩邊為本季服裝重要特徵，女裝多了許多洋裝，更具女人味。

Loro Piana以奢華面料聞名，春夏系列休閒氛圍濃厚，小羊皮抽繩休閒褲、科技羊毛戶外外套、絲光防潑水運動夾克等，顯現在面料開發上的用心。工藝也是Loro Piana強調的重點，如不同粗細條紋的絲質洋裝是由一片片的布縫製而成，而非單純的印花，因而穿起來更加立體，但表面平光滑整，完全不覺有車縫線；喀什米爾背心裙搭配皮革領，並沿著皮革領壓印線條增加立體感；正裝的深V領絲質襯衫可以正穿露胸，或反向露背，展現不同的性感。

品牌成立初期推出的行李箱上的條紋圖案於本季重現，裝飾於絲質喀什米爾斗篷邊緣，並推出多款圍巾、紳士帽與帆布袋等單品。服裝上的裩邊設計延伸至鞋履上，包括運動鞋、粗跟涼鞋、小羊皮便鞋等，都搭配撞色裩邊，點出年輕活潑氣息。

圖片提供：Loro Piana

Loro Piana春夏正裝亦透露閒適感。喀什米爾羊毛綁帶大衣198,100元，雙向穿絲質襯衫46,700元，絲質長褲65,600元。

Loro Piana春夏女裝多了許多洋裝，並以絲帶增加飄逸感。絲質面料拼接洋裝109,800元。

Loro Piana春夏服裝裩邊設計延伸至鞋款上，小羊皮鞋24,800元。

Loro Piana方形海灘帆布托特包，採用復古行李箱彩條，63,600元。

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