小山羊喀什米爾10年週慶巡展 後天登台

2018-10-11

﹝記者方惠宗／台北報導﹞義大利時裝品牌Loro Piana慶祝以小山羊喀什米爾生產製作服飾十週年，推出限量「小山羊喀什米爾十週年誌慶系列」，同時舉辦「純淨之丘，臻然極境」十週年誌慶概念展，展覽巡迴全球7個城市。繼米蘭、香港後，即將來到台灣，預計自10月13日至22日，於台北101購物中心四樓都會廣場登場，開放免費入場參觀。

Loro Piana的小山羊喀什米爾源自內蒙古阿拉善山區；當地山羊身上長有一層極為纖細的底層絨毛，這種細軟的絨毛正是稀世奇珍。品牌與牧民緊密合作開發，終於在十年前研發出頂級喀什米爾，業者稱，「其質感柔軟細緻，其彈性和耐用性更無可比擬，令人幾乎忘記來源地嚴酷艱險的環境。」

Loro Piana以全白色設計的「小山羊喀什米爾十週年誌慶系列」共有3款女裝單品，包括兩款高領毛衣和一款短外套，全部採用經典剪裁和輕盈編織，突顯紗線的柔軟纖細，彰顯小山羊喀什米爾的迷人特質。

Loro Piana表示，小山羊喀什米爾貴在稀有，每隻山羊一生中僅能在滿一歲之前採集一次，且限於六月期間，當外層保護披毛自然脫落時採集，「不僅採集期短，而且產量極少，每隻小山羊僅能生產30公克絨毛纖維。」客觀看，小山羊喀什米爾每根纖維的直徑只有13.5微米，遠遠細膩於成年山羊喀什米爾的15微米。1微米（Micrometer）相當於0.001毫米（mm）。

圖片提供：Loro Piana