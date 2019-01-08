Seiko新款機械錶 展現日本精湛工藝

2019-01-08

﹝記者方惠宗／台北報導﹞日本專業製錶商Seiko為旗下以優雅設計及精緻工藝為名的Presage系列推出運用「漆藝」（Urushi）、「白檀塗」（Byakudan-nuri）與「蒔繪」（Maki-e）等三項日本工藝打造的限量錶款，以「月見」為靈感的面盤出自日本漆藝名匠田村一舟（Isshu Tamura）之手，描繪黎明乍現、下沉弦月之景，動力儲存顯示的一彎新月流露大和民族對於月亮的崇敬，更蘊含豐富人文及歷史情感。

漆與漆器被視為日本工藝代表，這款新錶乃透過田村一舟的審美觀，運用代代相傳的「漆藝」、「白檀塗」、「蒔繪」三項技藝，融合現代製錶技術所打造的優美作品。首先，錶盤採「漆藝」打底，3點和6點鐘位置的小錶盤則運用裝飾漆藝的獨特技法「白檀塗」完成，而動力儲存所描繪的一抹新月，則是使用「蒔繪」手法。此外，為了提升錶款視讀性並突顯漆藝光澤美感，Seiko特地採用雙弧面藍寶石水晶鏡面，同時在鏡面上施以獨家「Super-Clear Coating超防眩鍍膜」技術，可抑制99%的光反射，使之能在不受光線影響下一覽Seiko Presage的工藝之美。

日本傳統工藝職人田村一舟以細膩手法融合日式傳統工藝，為Seiko Presage製錶美學創造全新里程碑。

藍寶石透視背蓋環繞金色新月，與秒針設計相呼應。

Seiko Presage日本工藝限量錶款（型號SPB085J1），運用三重日本傳統工藝描繪弦月臨界黎明時的優美姿態。82,000元。全球限量2,000只，台灣100只。

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