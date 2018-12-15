經典潛水錶 潛進城市冒險

2018-12-15

﹝記者方惠宗／台北報導﹞經典潛水錶「潛」進街頭！

日本專業鐘錶大廠Seiko為旗下運動系列Prospex潛水腕錶融合街頭時尚設計，推出全新的「Street Series」，錶款除了原具備的專業潛水功能，如「鮪魚罐頭」式設計、200米潛水、可鎖式錶冠、特大夜光刻度和粗指針等，並搭載V157環保太陽能機芯，三款設計更以深具潮感的水泥灰、海軍藍及迷彩綠配調，以簡約配色襯托城市冒險家低調沉著的時尚性格。

Seiko Prospex潛水腕錶誕生於1965年，不僅贏得世界專業潛水家以及冒險領域的信賴，更獲日本極地研究探險隊採用，其中又以1975年推出、世界首款採用保護外圈與鈦合金錶殼的600m Seiko Prospex潛水錶最受注目，從此樹立國際潛水腕錶新標竿，堪稱潛水錶傳奇。嶄新的「Street Series」即以這款歷史超過40年的經典樣式重新演繹，為陽剛帥氣的專業潛水腕錶注入來自街頭的時尚活力，將一貫的黑色調改成深具時尚感的水泥灰、海軍藍與迷彩綠，且錶殼與錶帶均布滿不規則皮革紋理，錶盤亦採軍事風格的迷彩圖騰，搭配皮革紋路矽膠錶帶，成為一款在街頭引人注目的潛水錶。

Seiko Prospex「Street Series」水泥灰款式（SNE537P1），14,500元。

Seiko Prospex「Street Series」迷彩綠款式（SNE535P1），14,500元。

Seiko為運動系列Prospex潛水錶注入街頭時尚設計，打造迷彩圖騰面盤與極具個性的皮革紋矽膠錶帶。圖海軍藍款式（SNE533P1），14,500元。

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