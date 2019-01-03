俄羅斯冬日狂想曲 Delvaux繽雪可愛

2019-01-03

〔記者王瀅娟／台北報導〕Delvaux以經典的Brillant手提包為本，推出Winter Rhapsody冬日狂想曲系列，靈感源自冰天雪地的俄羅斯，搭配可單用也可裝飾的零錢包與吊飾，帶來童趣奇想的冬日仙境。

冬日狂想曲系列包括2款手提包，Brillant Bolshoi中型手提肩揹包，以莫斯科聖巴茲爾大教堂的圓形穹頂為靈感，工匠將模具與皮革放入高溫高壓的機器中，壓印出立體的穹頂效果，搭配全新設計的教堂穹頂包釦，每個穹頂上都釘上一顆銅製珍珠。Brillant Blooming-Crystalline小型手提肩揹包則以絲網印刷工藝，將俄羅斯傳統花卉圖騰印在象牙白小牛皮上，色彩展現柔和冰霜之感。

可愛的手拿零錢包則以俄羅斯娃娃為靈感，共有3款，每款娃娃的髮型與妝容均不同，經高科技3D立體處理更顯維妙維肖。背後搭配一條牛皮皮帶，可用於固定在Brillant包款上，整體看來就像是穿上衣服的俄羅斯娃娃，十分可愛。另外還有可當衣服配飾的肩揹吊飾，魚子醬造型零錢包還附上一支「湯匙」，極具趣味巧思。

Delvaux冬日狂想曲系列Caviar零錢包，也可當包包吊飾，19,900元。

Delvaux冬日狂想曲系列Byzantine肩揹吊飾，也可結合包款當吊飾，39,600元。

Delvaux冬日狂想曲系列Brillant Blooming-Crystalline小型手提肩揹包搭配Saint Moritz手拿零錢包，手提包價格店洽；零錢包32,900元。

Delvaux冬日狂想曲Brillant Bolshoi中型手提肩揹包搭配Mageve吊飾零錢包，手提包價格店洽，零錢包39,600元。

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